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Dow Jones 12-nov
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Londra 12:12
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Francoforte 12:12
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Cambi: euro a 176,77 yen alle 11:30

In breve, Finanza
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Euro a 176,77 sullo yen alle 11:30.
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