Cembre corre in Borsa con promozione a Buy da Equita dopo recente sottoperformance

(Teleborsa) - Ottima seduta a Piazza Affari per Cembre , società del segmento STAR tra i principali produttori europei di connettori elettrici e degli utensili per la loro installazione, con la promozione a "Buy" da Equita dopo un terzo trimestre sopra le attese, con momentum commerciale negli ultimi mesi molto sostenuto.



Il broker ha incrementato anche il target price da 86 a 90 euro per azione (implicito 24x P/E 2027): dopo la recente sottoperformance (-11% a mese, -25% dai picchi di maggio), il titolo tratta ora a 20x P/E 2027 e 12x EV/EBITDA 2027, "livelli che consideriamo un interessante entry point alla luce del forte momentum del business, sia nel core market italiano sia sui mercati esteri, con Germania e USA che vediamo come potenziale fonte di upside sui numeri 2027/28", si legge nella ricerca.



Scendendo nei dettagli, Equita parla di risultati molto solidi e superiori alle attese a livello operativo: fatturato in accelerazione a +20% YoY nel 3Q (vs +13%), con un settembre che viene stimato oltre il 20% YoY, dal +17% circa di luglio-agosto. La sorpresa positiva deriva sia dall'Italia, che accelera al +14% YoY dal +12% del 1H26, sia dai mercati esteri, in particolare dalla Germania (+26% YoY dal +18% del 1H26). Prosegue inoltre l'ottimo andamento degli USA, con vendite intorno a 7 milioni di euro in 3Q (simila al 2Q) in crescita dell'80% YoY, sostenute riteniamo in buona parte dalla domanda per data center; margini 31,4%, 130bps sopra le attese, grazie ad un price-cost spread positivo (primo margine +100bps YoY) e leva operativa sugli opex; NFP solo leggermente inferiore alle attese (-2 milioni di euro), principalmente per un maggiore assorbimento di circolante (-30 milioni di euro nei 9M26 vs -25 milioni di euro exp), per maggiore magazzino sia di prodotti finiti, per garantire una pronta risposta alla domanda dei clienti, sia di materie prime, per sostenere i crescenti volumi produttivi.



Cembre , che si attesta a 81,5 euro, con un aumento dell'8,23%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 84,23 e successiva a 91,03. Supporto a 77,43.

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