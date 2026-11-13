Eventi e scadenze del 13 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 13/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Stati Generali - International Trade Compliance - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - 3ª edizione del congresso organizzato dallo Studio Legale Padovan, dal titolo "La geopolitica è la nuova regina del commercio internazionale? Rischi e strategie nei nuovi equilibri globali". Il confronto sarà dedicato a sicurezza economica e geopolitica, sanzioni internazionali, politiche daziarie dell'UE e degli Stati Uniti, effetti dei conflitti sui nodi logistici e approvvigionamento delle merci strategiche. Tra gli oltre 500 partecipanti, vertici aziendali, responsabili affari legali, tributari e doganali delle imprese, rappresentanti istituzionali e accademici (da giovedì 12/11/2026 a venerdì 13/11/2026)

Banca d'Italia - Rapporto sulla Stabilità Finanziaria

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Campania, Abruzzo e Puglia

Rating sovrano - Polonia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Italia - S&P pubblica la revisione del merito di credito

09:30 - FNM - 100 anni di mercato, di territori e di futuro - Milano, Palazzo Mezzanotte - Celebrazione del centenario della quotazione in Borsa del gruppo, con la cerimonia della campanella. Tra gli interventi, Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) in videocollegamento, Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Fabrizio Testa (CEO di Borsa Italiana), Andrea Gibelli (Presidente di FNM), Gianantonio Arnoldi (Vicepresidente di FNM), Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia) e Michael Spence (Premio Nobel per l'Economia 2001)

09:45 - Riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE - Dublino - Riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo António Costa e ospitata dal Taoiseach Micheál Martin, con la partecipazione del Presidente della Commissione europea. I lavori saranno dedicati all'IA: competitività e sovranità europea nel settore, impatto su economia e società, sicurezza e governance internazionale. Tra gli ospiti, il CEO di Mistral AI Arthur Mensch e il Premio Nobel Geoffrey Hinton. Per l'Italia partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

10:30 - ANCE - Programmiamo il futuro. La sfida della continuità per le opere pubbliche - Roma, Sede ANCE - Convegno Opere Pubbliche 2026 di ANCE, dedicato alla riforma europea degli appalti pubblici e alla continuità degli investimenti infrastrutturali dopo il PNRR. Tra gli interventi, il Vicepresidente ANCE per le Opere pubbliche Francesco Tuccillo, il Capo di Gabinetto del MIT Alfredo Storto, l'AD di RFI Aldo Isi, l'AD di Anas Claudio Andrea Gemme, il Vicepresidente di Utilitalia e Presidente esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri e il Presidente ANCE Antonio Ciucci. Conclusioni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

11:00 - Osservatorio Imprese e Avvocati 2026 - Roma, Auditorium di Cassa Forense - Presentazione della 4ª edizione dell'indagine dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), realizzata con Format Research, sul rapporto tra domanda di servizi legali e professione forense, con due rilevazioni dedicate alle imprese italiane e ai giovani avvocati under 40. Apre i lavori Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia). Il rapporto sarà illustrato da Pierluigi Ascani (Amministratore di Format Research). Ne discutono Fedele Moretti (Coordinatore OCF), Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense) e Marisa Annunziata (Presidente di Cassa Forense)

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Vicenza, Basilica Palladiana - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente all'inaugurazione della mostra "Ispirazione Europa - Italia e Germania - Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer" e avrà altri impegni in città

13:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma, Sede ANCE - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà presente al convegno ANCE "Programmiamo il futuro. La sfida della continuità per le opere pubbliche"

15:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - L'Aquila - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'inaugurazione del Palazzo del Governo dell'Aquila

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Acea - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Aeroporto di Bologna - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Allianz - Risultati di periodo

Class Editori - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

El.En - CDA: Esame ed approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026; Calendario eventi societari 2027

Emak - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Garofalo Health Care - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pubblicazione delle Informazioni Finanziarie al 30 Settembre 2026 - ore 7:00 Diffusione del comunicato stampa - ore 14:30 Q&A per analisti in conference call

Innovatec - Assemblea: Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7, nomina di due nuovi amministratori fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e, subordinatamente all'approvazione del primo punto, integrazione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione.

Interpump - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IRCE - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa

LU-VE Group - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari al 30.09.2026 con Matteo Liberali, President & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator. - ore 15.00

MARR - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tamburi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```