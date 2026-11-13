FNM festeggia 100 anni in Borsa. Gibelli: una responsabilità verso il futuro

(Teleborsa) - FNM , società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha celebrato a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, il centenario della propria quotazione: il 14 dicembre 1926 la Società Anonima delle Ferrovie Nord Milano veniva ammessa alle negoziazioni. L'evento, intitolato "100 anni di mercato, di territori e di futuro", ha riunito istituzioni, imprese e mondo accademico. Tra gli interventi quelli del presidente del Senato Ignazio La Russa, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del premio Nobel per l'Economia Michael Spence. Dopo la cerimonia della campanella, il confronto si è concentrato sulle trasformazioni di infrastrutture, mobilità, città, energia e sostenibilità.



Il gruppo ha anche presentato a investitori e analisti i risultati dei primi nove mesi del 2026. I ricavi sono saliti del 3,5% a 521,3 milioni di euro, l'EBITDA rettificato dell'1,7% a 187,3 milioni e l'utile netto di gruppo del 6,2% a 65,2 milioni.



Nata nel 1877 per costruire e gestire ferrovie, FNM opera oggi anche nelle infrastrutture autostradali, nel trasporto pubblico locale, nel materiale rotabile, nella logistica e nelle energie rinnovabili. Il Piano Strategico 2024-2029 prevede investimenti complessivi per 1,3 miliardi di euro e individua due direttrici di sviluppo, mobilità sostenibile ed energia rinnovabile. Le priorità indicate sono sicurezza delle infrastrutture, rinnovo del materiale rotabile, digitalizzazione e decarbonizzazione.



"Celebrare cento anni di quotazione significa per FNM guardare alla nostra storia non come a un traguardo, ma come a una responsabilità verso il futuro", ha dichiarato il presidente Andrea Gibelli. "L'ingresso in Borsa ha segnato l'assunzione di un impegno verso il mercato fondato su trasparenza, solidità e capacità di creare valore nel lungo periodo". Secondo Gibelli, la sfida oggi è "integrare infrastrutture, mobilità, energia, dati e servizi, mantenendo al centro le comunità".



L'azionista di maggioranza di FNM è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del capitale.

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