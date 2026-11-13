FNM, Severini (Trenord): siamo il primo operatore ferroviario regionale in Italia

(Teleborsa) - "Oggi Trenord, nel panorama italiano, è il soggetto che eroga il maggior servizio regionale". Lo ha detto Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, intervenendo a Palazzo Mezzanotte all'evento per il centenario della quotazione in Borsa di FNM .



Severini ha ricordato che Trenord, l'impresa ferroviaria che opera in Lombardia, è nata "da un'intuizione anche di FNM". Secondo l'AD, si tratta di "un modello sperimentale, un unicum in Italia", con un capitale diviso al 50% tra FNM e Trenitalia. Ogni giorno la società trasporta circa 800.000 persone, con oltre 2.500 corse e 130.000 chilometri percorsi.



L'AD ha poi sottolineato l'integrazione con le altre società del gruppo FNM: FERROVIENORD, che mette a disposizione la rete, MBility per i passeggeri a ridotta mobilità, FNM Pay per la bigliettazione digitale e Nordcom per il supporto informatico. Il servizio ferroviario regionale, ha aggiunto Severini, ha un'importanza strategica per il diritto alla mobilità, definito "un motore di crescita e sviluppo, capace di avvicinare persone, connettere territori e creare nuove opportunità".

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