Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag
(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore tedesco di prodotti chimici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Brenntag si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57,86 Euro. Prima resistenza a 59,08. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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