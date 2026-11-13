Francoforte: andamento sostenuto per Brenntag

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore tedesco di prodotti chimici , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,12%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Brenntag si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57,86 Euro. Prima resistenza a 59,08. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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