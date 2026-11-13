IRCE, utile nove mesi quasi raddoppiato a 9,7 milioni. Ricavi +17,8% spinti dal rame

(Teleborsa) - IRCE , gruppo attivo nei conduttori per avvolgimento e nei cavi elettrici, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto di 9,69 milioni di euro, rispetto ai 5,22 milioni dello stesso periodo del 2025.



I ricavi consolidati sono saliti del 17,8% a 335,69 milioni di euro, spinti soprattutto dall'aumento dei prezzi del rame. Il fatturato senza metallo è invece sceso a 63,34 milioni da 66,16 milioni: il miglioramento del mix di vendita ha compensato solo in parte il calo dei volumi.



L'EBITDA è più che raddoppiato a 29,53 milioni da 14,24 milioni, mentre l'EBIT è salito a 22,38 milioni da 9,57 milioni. Al netto delle operazioni sui derivati su rame ed energia, l'EBITDA rettificato si attesta a 27,94 milioni (15,17 milioni nel 2025) e l'EBIT rettificato a 20,79 milioni (10,5 milioni). Gli oneri finanziari netti sono saliti a 4,8 milioni da 0,5 milioni.



La domanda resta debole in entrambe le linee di business. Nei conduttori per avvolgimento pesano le difficoltà di automotive ed elettrodomestici, penalizzati anche dalle importazioni dall'Asia. Il calo è stato più marcato nei cavi, dove costruzioni e cablaggi non mostrano segnali di ripresa. Ad aprile, inoltre, lo stabilimento di Guglionesi (Campobasso) ha fermato la produzione per circa un mese a causa di un'alluvione in Molise.



La posizione finanziaria netta è salita a 87,26 milioni dai 67,6 milioni di fine 2025, per l'aumento del capitale circolante legato ai rialzi del rame. Il patrimonio netto è cresciuto a 168,37 milioni, anche grazie alla rivalutazione del real brasiliano. Gli investimenti del periodo ammontano a 7,33 milioni.



Nonostante l'aumento dei costi energetici, la domanda debole e l'incertezza sull'economia, IRCE prevede di chiudere il 2026 con risultati in miglioramento rispetto ai primi nove mesi. Il gruppo prosegue il programma di razionalizzazione, con un focus sui settori legati alla transizione energetica. La controllata ceca sta omologando i propri prodotti presso nuovi clienti e prevede volumi in crescita dal prossimo anno, mentre in Cina è in corso l'installazione degli impianti.

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