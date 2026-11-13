Male Cisco Systems sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Ribasso per Cisco , che tratta in perdita del 5,04% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento dell' azienda produttrice di apparati di networking subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di medio periodo di Cisco ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 99,56 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 103,7, mentre il primo supporto è stimato a 95,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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