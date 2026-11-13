MARR, utile nove mesi cala a 17,7 milioni. Pesano carburante ed energia

(Teleborsa) - MARR , società del Gruppo Cremonini attiva nella distribuzione di prodotti alimentari e non-food al foodservice, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi totali consolidati di 1.687,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 1.644,7 milioni dello stesso periodo del 2025.



La redditività risente dell'aumento dei costi logistici, in particolare quelli di trasporto e di conservazione dei prodotti, legati ai rincari di carburante ed energia. Il miglioramento del primo margine li ha compensati solo in parte. Sui conti hanno pesato anche gli interventi di ridisegno operativo-logistico avviati dal secondo trimestre 2025, i cui oneri sono tornati pressoché in linea nel terzo trimestre 2026. L'EBITDA si attesta così a 78,6 milioni (90,2 milioni nei nove mesi 2025), l'EBIT a 43,3 milioni (57,1 milioni) e l'utile netto a 17,7 milioni, contro i 30 milioni di un anno prima.



Nel terzo trimestre i ricavi sono saliti a 667,6 milioni da 649,9 milioni. L'EBITDA è sceso a 39,6 milioni da 42,6 milioni e l'EBIT a 26,5 milioni da 29,9 milioni. L'utile netto trimestrale è di 13,8 milioni (17,4 milioni nel terzo trimestre 2025). La società spiega che il calo, nonostante la crescita dei volumi e il miglioramento del primo margine, è dovuto al rincaro di carburante ed energia elettrica causato dalle tensioni geopolitiche internazionali.



L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre, prima dell'IFRS 16, è di 200,5 milioni di euro, contro i 163,5 milioni di un anno prima. L'aumento riflette investimenti per 21 milioni negli ultimi dodici mesi, acquisti di azioni proprie per 11,6 milioni e dividendi per 29,5 milioni. Includendo l'IFRS 16 il debito sale a 294,4 milioni.



Sul fronte logistico, a settembre la chiusura dell'unità di Capena e il trasferimento delle attività nella piattaforma del Centro-Sud hanno completato il riassetto del Lazio, chiudendo la prima fase del piano di razionalizzazione della rete. MARR ha inoltre ridefinito il progetto della piattaforma del Centro-Nord. Il piano originario prevedeva un investimento diretto; ora la struttura sarà costruita da un operatore immobiliare e presa in locazione da MARR, che sosterrà solo le personalizzazioni, come automazione e impianti di refrigerazione. I lavori potrebbero partire nel 2027, con i primi esborsi per MARR dalla seconda parte dell'anno.



Quanto alle prospettive, l'andamento di vendite e primo margine a ottobre è in linea con i primi nove mesi e con gli obiettivi dell'anno.

Condividi

```