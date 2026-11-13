Microsoft, blackout non ancora risolto ma esclusa matrice dolosa

Le misure adottate per risolvere i problemi su Outlook non stanno andando "come atteso"

(Teleborsa) - "Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico".



E' quanto riporta Microsoft in un post su X riguardo le misure adottate per risolvere i problemi su Outlook a seguito dell'interruzione globale dei propri servizi cloud iniziata ieri mattina e che continua a provocare disagi anche oggi 13 novembre. Il problema si è esteso anche a diverse funzionalità di Microsoft 365, Teams, Copilot e altri strumenti utilizzati quotidianamente da aziende, istituzioni pubbliche e privati. Secondo il sito Downdetector, piattaforma che monitora i disservizi online attraverso le segnalazioni degli utenti, i problemi di Microsoft interessano 74 tra Paesi e territori.



"Mentre lavoriamo per mitigare l’impatto, possiamo confermare che il problema potrebbe influire sulla connettività dei servizi Microsoft 365 per gli utenti in qualsiasi area geografica".



Il colosso di Redmond ha però escluso la matrice dolosa specificando di non essere "Al momento", "a conoscenza di alcuna attività malevola che stia causando questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione".



"Stiamo esaminando le segnalazioni di utenti che riscontrano problemi di accesso alle caselle di posta di Exchange Online tramite diversi metodi di connessione in America", ha comunicato ieri sera l'azienda, spiegando che una parte dell'infrastruttura sta subendo un carico elevato in diverse regioni, il che probabilmente contribuisce agli errori di connettività.

Condividi

```