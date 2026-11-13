Milano 17:35
51.859 +0,10%
Nasdaq 20:33
27.900 -1,38%
Dow Jones 20:33
52.264 -0,06%
Londra 17:35
10.903 +0,36%
Francoforte 17:35
26.750 -0,08%

New York: giornata negativa in Borsa per Ciena

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Ciena
Scende sul mercato la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che soffre con un calo del 4,96%.
Condividi
```