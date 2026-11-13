New York: in forte denaro Charter Communications

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di servizi di comunicazione a banda larga , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,46%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Charter Communications mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,11%, rispetto a +2,28% dell' indice del basket statunitense ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Charter Communications rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 141,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 134,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 147,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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