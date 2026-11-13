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New York: netto calo registrato da Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che tratta in perdita del 6,33% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Advanced Micro Devices rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Advanced Micro Devices classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 564,4 USD e primo supporto individuato a 538,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 589,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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