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New York: netto calo registrato da CoreWeave

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da CoreWeave
Ribasso per la startup di intelligenza artificiale, che tratta in perdita dell'8,20% sui valori precedenti.
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