New York: nuovo spunto rialzista per Coca Cola

(Teleborsa) - Avanza il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca Cola rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Coca Cola mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 99,67 USD. Rischio di discesa fino a 98,34 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 101.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```