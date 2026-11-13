Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
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Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

PALLADIUM del 12/11/2026

Finanza
PALLADIUM del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

In ribasso il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,18% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il palladio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 980,3. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.034,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 962,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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