Rekeep, perdita ridotta a 5,8 milioni nei nove mesi. Nuove commesse in crescita a 549 milioni

(Teleborsa) - Rekeep, capofila del principale gruppo italiano dell'integrated facility management, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 959,8 milioni di euro, in crescita di 44,9 milioni rispetto ai 914,9 milioni dello stesso periodo del 2025.



L'EBITDA adjusted si attesta a 75,5 milioni (78 milioni nei nove mesi 2025) e l'EBIT adjusted a 42,7 milioni, contro 53,2 milioni. Il dato dell'anno precedente aveva però beneficiato del rilascio parziale di un fondo accantonato su alcune fideiussioni concesse per gare Consip, dopo una serie di sentenze del Consiglio di Stato. Il risultato netto è negativo per 5,8 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita di 6,5 milioni di un anno prima.



L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre è di 573,8 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 578,9 milioni di un anno prima, ma in aumento rispetto ai 520,2 milioni di fine 2025.



Sul fronte commerciale, il gruppo si è aggiudicato e riaggiudicato nuovi contratti per circa 549 milioni di euro di valore pluriennale, contro i 416 milioni dei nove mesi 2025. La società attribuisce la crescita al rilancio dell'attività commerciale. Circa il 48% dei contratti riguarda l'ambito sanitario. Le gare in attesa di aggiudicazione ammontano a 2,7 miliardi (3,2 miliardi un anno prima), mentre il portafoglio totale di commesse è stabile a 2,6 miliardi.

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