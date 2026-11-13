Robinhood, all'esame della Corte Suprema richiesta archiviazione causa per omissione informazioni IPO

(Teleborsa) - La Corte Suprema ha accettato di esaminare la richiesta di Robinhood di bloccare una causa legale relativa all'omissione, da parte del broker online, di dati finanziari intermedi nella documentazione della sua offerta pubblica iniziale del 2021, durante la pandemia di Covid-19. Un'IPO avvenuta sulla scia dell'impennata nell'interesse degli investitori verso le cosiddette "meme stock" e verso la criptovaluta Dogecoin.



Gli investitori che hanno fatto causa a Robinhood e agli altri convenuti sostengono che la dichiarazione di registrazione abbia omesso informazioni rilevanti la cui divulgazione era legalmente obbligatoria.



Robinhood punta a ottenere dalla Corte Suprema l'annullamento di una decisione della Corte d'Appello del Nono Circuito, che aveva riammesso una causa intentata dagli investitori contro la società e le altre entità coinvolte nell'IPO, tra cui Goldman Sachs e J.P. Morgan .



In precedenza, un giudice di un tribunale federale di San Francisco aveva archiviato la causa. L'amministrazione Trump aveva sollecitato la Corte Suprema ad accogliere il ricorso di Robinhood.



Nel luglio 2021, Robinhood ha condotto la propria IPO, preparando una dichiarazione di registrazione che, come rilevato dal collegio della Corte d'Appello del Nono Circuito, "conteneva solo informazioni limitate sull'andamento di Robinhood durante il secondo trimestre del 2021".

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