SILVER del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,31%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,95. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52,09. Il peggioramento dell'argento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,9.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)