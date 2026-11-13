Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

SILVER del 12/11/2026

Finanza
SILVER del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,31%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,95. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52,09. Il peggioramento dell'argento è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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