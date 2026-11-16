Clessidra Factoring, utile balza di oltre il 30% nei nove mesi

In crescita a doppia cifra anche impieghi e margine di intermediazione

(Teleborsa) - Clessidra Factoring, primario operatore finanziario che fa capo al Gruppo Finanziario Clessidra, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un turnover di 1.087 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Al 30 settembre 2026, il monte crediti ha raggiunto i 351 milioni di euro, (+16% a/a); gli impieghi sono stati pari a 288 milioni di euro (+13%). Alla stessa data, la società conta su 267 clienti operativi e circa 1.600 debitori con crediti ingestione.



Il margine di intermediazione al 30 settembre è stato pari a 20,5 milioni di euro (+19% a/a), grazie alla rilevante crescita dei volumi, alla valorizzazione dei servizi offerti e all’ottimizzazione delle fonti di funding. Le rettifiche di valore nette su crediti sono state di 0,9 milioni di euro, mentre i costi operativi sono ammontati a 8,5 milioni di euro, con un cost/income in riduzione e pari al 41,5%. A fronte di tali dinamiche economiche, l’utile prima delle imposte è stato di 11,1 milioni di euro, mentre l’utile netto si è attestato a 6,9 milioni di euro (+33% sul precedente esercizio).



Il peso delle sofferenze e inadempienze probabili è risultato pari all’1,5% degli impieghi netti, in riduzione rispetto all’anno precedente anche grazie ad un aumento delle coperture adottate. Al 30 settembre 2026 il ROE annualizzato si è attestato al 22,5% mentre il Total Capital Ratio è stato pari al 12,6%.



Il commento del General Manager Keoma Garbillo



"La crescita dei ricavi e il miglioramento dell’efficienza operativa ci hanno permesso di conseguire risultati in linea con il budget, nonostante una pressione competitiva particolarmente accentuata nel segmento delle Special Situations. L’andamento è stato sostenuto da un’attenta gestione delle diverse attività aziendali, dallo sviluppo commerciale al controllo dei costi, fino all’ottimizzazione delle fonti di raccolta. La diversificazione del funding, attraverso il mercato obbligazionario, le operazioni di cartolarizzazione e le linee bancarie, ci garantisce la flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze operative. Parallelamente, proseguiamo gli investimenti nelle persone, nei processi e nei sistemi informativi, con particolare attenzione al monitoraggio del portafoglio e alla gestione delle posizioni creditizie. L’obbiettivo è accompagnare lo sviluppo della società attraverso una gestione efficiente delle risorse e un attento equilibrio tra crescita dei volumi, redditività e rischio".





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