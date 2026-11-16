Coherent scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,91%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coherent rispetto all'indice di riferimento.





Lo studio di Coherent presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 197,2 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 207,8. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 191,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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