Cop31, bozza decisione sollecita eliminazione combustibili fossili

Si chiede anche l'espansione delle energie rinnovabili

(Teleborsa) - Un appello a tutti i Paesi nazioni affinché accelerino l'eliminazione graduale, giusta e ordinata di carbone, petrolio e gas eliminando gradualmente i sussidi ai combustibili fossili il prima possibile.E' uno dei punti centrali della bozza di decisione politica della Presidenza australiana della Cop31, diffusa oggi, mentre sono in corso i negoziati fra i Paesi che partecipano alla conferenza annuale dell'Onu sui cambiamenti climatici ad Antalya, in Turchia.



Cop31, bozza decisione sollecita eliminazione combustibili fossili



La bozza chiede un impegno al multilateralismo, limitare il riscaldamento a 1,5 gradi centigradi e accelerare l'implementazione delle politiche climatiche con l'obiettivo di guidare l'azione climatica collettiva nel quadro dell'Accordo di Parigi.



Focus su rinnovabili

Fra i punti chiave si chiede anche l'espansione delle energie rinnovabili, il rafforzamento dei contributi determinati a livello nazionale (Ndc) e l'aumento dei finanziamenti per l'adattamento, puntando a triplicarli entro il 2035.

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