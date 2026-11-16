EGLA, nei nove mesi ricavi a 581,1 milioni (-5,4%) e perdita di 18,4 milioni. Guidance confermata

(Teleborsa) - EuroGroup Laminations ha chiuso i primi nove mesi con ricavi pari a 581,1 milioni di euro (-5,4%, -3,8% a cambi costanti): il segmento E-mobility cala del 13,6% a 327,7 milioni per il cambio di politica nel mercato nordamericano, mentre Industrial & Infrastructure cresce del 7,9% a 253,4 milioni (+10,7% a cambi costanti), spinto da Hvac e generazione elettrica.



L'ebitda adjusted è di 54,2 milioni (69,8), con un margine al 9,3% (11,4%); l'ebit adjusted scende a 10,8 milioni da 28,1. Il risultato netto è negativo per 18,4 milioni (+2,6 un anno prima). Capex a 32,3 milioni (54,4). La posizione finanziaria netta è di 299,4 milioni, stabile sul 30 settembre 2025 ma in crescita dai 219,4 di fine 2025.



Il trimestre



Nel terzo trimestre i ricavi sono sostanzialmente stabili a 184,6 milioni (-0,2%), con Industrial a +14,5% ed E-mobility a -9,2%; l'ebitda adjusted scende a 18,1 milioni da 25,0 (margine 9,8%), con una perdita di 6,2 milioni. Nel segmento E-mobility la marginalità migliora su base trimestrale (10,2%, rispetto all'8,4% dei nove mesi). Il portafoglio ordini E-mobility è di 2,6 miliardi, la pipeline di 2,4 miliardi (2,2 a giugno). Per il 2026 restano confermati ricavi tra 700 e 750 milioni, ebitda adjusted margin "nell'intorno dell'11%" e flusso di cassa operativo positivo, con capex di circa 45 milioni.



Management



Dal 9 dicembre Matteo Perna, finora cfo, diventa Group general manager e affiancherà l'ad Marco Arduini: la sua candidatura ad amministratore delegato potrà essere sottoposta agli organi competenti "entro i prossimi 24 mesi". Stefano De Rosa, ex F.i.l.a. e Antares Vision, è il nuovo Group cfo e investor relator dalla stessa data, e sarà dirigente preposto dopo l'approvazione del bilancio 2026. "Rafforzare la prima linea manageriale significa investire sul futuro del Gruppo", ha dichiarato il presidente Sergio Iori. Per Arduini "il terzo trimestre evidenzia una top line in linea con lo scorso anno, grazie alla diversificazione".

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