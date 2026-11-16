Eli Lilly compra Calytrix Bio per massimi 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Eli Lilly ha raggiunto un accordo per acquisire Calytrix Bio, azienda attiva nello sviluppo di terapie di precisione, in un'operazione che potrebbe valere fino a 1,5 miliardi di dollari. L'importo comprende un pagamento iniziale e versamenti successivi al raggiungimento di determinati traguardi clinici e normativi.



"Calytrix è stata fondata sulla convinzione che i pazienti affetti da MPN meritino terapie che vadano oltre la semplice gestione dei sintomi", ha dichiarato Brad Prosek, Presidente e Amministratore Delegato di Calytrix Bio. "Fin dall'inizio, il nostro obiettivo è stato quello di modificare il decorso della malattia nell'ET e nella MF causate da mutazioni del gene mCALR. Questa transazione rappresenta un passo importante per accelerare la realizzazione di questa visione. Siamo lieti che Lilly porti avanti il ??programma attraverso la fase clinica ed esplori il suo potenziale a beneficio dei pazienti affetti da diverse forme di malattia. Sono profondamente grato al nostro team, ai consulenti scientifici e agli investitori che hanno contribuito a portare il programma di Calytrix alla fase iniziale dello sviluppo clinico."



L'acquisizione amplia la presenza di Lilly nel campo delle neoplasie mieloproliferative e consolida le sue competenze già acquisite nel trattamento dei tumori del sangue.

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