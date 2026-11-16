Europa sparsa, a Milano al centro le banche con Unicredit e Banco BPM

(Teleborsa) - Listini europei proseguono sparsi la seduta
, mentre tra gli investitori cresce l'attesa per l’Ipo di Anthropic e i conti di Nvidia
. Sul fronte delle banche centrali, mercoledì sono attesi i verbali della riunione FED di ottobre
che si era conclusa con tassi lasciati invariati, ma ora le parole di più di un funzionario e i dati macro sembrano suggerire un probabile aumento dei tassi nella riunione di dicembre. Intanto, a settembre, giungono segnali contrastanti
dalla produzione industriale dell'Eurozona
: l'output ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in recupero dal -0,5% di agosto, a fronte di attese che indicavano un +0,3%; su base annua invece la produzione ha evidenziato una diminuzione dell'1,5%, contro il -1,1% precedente.
Tornando a Piazza Affari, da segnalare che Commissione europea
e FED
hanno approvato
la proposta di acquisizione di Commerzbank
da parte di UniCredit
. Sempre in ambito bancario, l'AD di Banco BPM ha raffreddato le attese circa il progetto di aggregazione con Crédit Agricole Italia
, definendolo ancora lontano dall'essere definito.Cambi, commodity, tassi
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,101. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.872,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 88,14 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,44%.Gli indici europei Tra i mercati del Vecchio Continente
senza slancio Francoforte
, che negozia con un -0,09%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,35%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato +0,19%.
Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,28% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 54.458 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,04%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,13%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Avio
(+2,85%), Leonardo
(+2,63%), Fincantieri
(+2,46%) e Brunello Cucinelli
(+2,10%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -3,09%.
In rosso Enel
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.
Discesa modesta per Inwit
, che cede un piccolo -1,26%.
Pensosa Banca Generali
, con un calo frazionale dell'1,08%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Maire
(+3,47%), NewPrinces
(+2,42%), Pharmanutra
(+1,92%) e Caltagirone SpA
(+1,90%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus
, che prosegue le contrattazioni a -15,38%.
Seduta negativa per Moltiply Group
, che scende del 4,52%.
Sensibili perdite per Cembre
, in calo del 4,11%.
Spicca la prestazione negativa di Acea
, che scende del 3,19%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Lunedì 16/11/2026
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
03:00 Cina
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%)
03:00 Cina
: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,5%)
03:00 Cina
: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 2,2%; preced. -2,4%).