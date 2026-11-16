Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:28
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Dow Jones 19:28
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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Europa sparsa, a Milano al centro le banche con Unicredit e Banco BPM

Commento, Finanza, Spread
Europa sparsa, a Milano al centro le banche con Unicredit e Banco BPM
(Teleborsa) - Listini europei proseguono sparsi la seduta, mentre tra gli investitori cresce l'attesa per l’Ipo di Anthropic e i conti di Nvidia. Sul fronte delle banche centrali, mercoledì sono attesi i verbali della riunione FED di ottobre che si era conclusa con tassi lasciati invariati, ma ora le parole di più di un funzionario e i dati macro sembrano suggerire un probabile aumento dei tassi nella riunione di dicembre. Intanto, a settembre, giungono segnali contrastanti dalla produzione industriale dell'Eurozona: l'output ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in recupero dal -0,5% di agosto, a fronte di attese che indicavano un +0,3%; su base annua invece la produzione ha evidenziato una diminuzione dell'1,5%, contro il -1,1% precedente.

Tornando a Piazza Affari, da segnalare che Commissione europea e FED hanno approvato la proposta di acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit. Sempre in ambito bancario, l'AD di Banco BPM ha raffreddato le attese circa il progetto di aggregazione con Crédit Agricole Italia, definendolo ancora lontano dall'essere definito.

Cambi, commodity, tassi

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,101. Lieve calo dell'oro, che scende a 3.872,5 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 88,14 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,44%.

Gli indici europei

Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,09%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,35%, e Parigi è stabile, riportando un moderato +0,19%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,28% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 54.458 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,13%).

I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari

Tra i best performers di Milano, in evidenza Avio (+2,85%), Leonardo (+2,63%), Fincantieri (+2,46%) e Brunello Cucinelli (+2,10%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe, che prosegue le contrattazioni a -3,09%.

In rosso Enel, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.

Discesa modesta per Inwit, che cede un piccolo -1,26%.

Pensosa Banca Generali, con un calo frazionale dell'1,08%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Maire (+3,47%), NewPrinces (+2,42%), Pharmanutra (+1,92%) e Caltagirone SpA (+1,90%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -15,38%.

Seduta negativa per Moltiply Group, che scende del 4,52%.

Sensibili perdite per Cembre, in calo del 4,11%.

Spicca la prestazione negativa di Acea, che scende del 3,19%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:

Lunedì 16/11/2026
00:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,4%)
03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%)
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,5%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 2,2%; preced. -2,4%).
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