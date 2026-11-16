Eventi e scadenze: settimana del 16 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 16/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Gustus 2026 - Mostra d'Oltremare di Napoli - 12ª edizione di Gustus, il Salone professionale nel Centro Sud Italia dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, organizzato da Progecta riservato esclusivamente alle aziende di produzione diretta e rivolto agli operatori del settore, oltre a numerosi buyers internazionali selezionati da ICE (da domenica 15/11/2026 a martedì 17/11/2026)

Corte costituzionale - Conferenza stampa di insediamento del Presidente Francesco Viganò - Corte costituzionale - Conferenza stampa del nuovo Presidente della Corte, eletto all'unanimità il 28 ottobre e insediato il 14 novembre alla scadenza del mandato di Giovanni Amoroso

BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - 1ª edizione del summit biennale dedicato all'economia del mare, promosso da Blue Media (Gruppo MSC), con oltre 30 sessioni e un'area espositiva. Il confronto sarà dedicato a shipping, porti e logistica, al turismo costiero e marittimo e ai fattori abilitanti trasversali. Tra i partecipanti, rappresentanti del Governo, del Ministero del Turismo e della Guardia Costiera, armatori, operatori portuali e logistici, esponenti della ricerca, dell'industria, dell'energia e della finanza. Il 17 novembre è prevista la partecipazione di Tony Blair (ex Primo Ministro del Regno Unito) (da lunedì 16/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

A&F Live 2026 - Milano, SDA Bocconi School of Management - Evento promosso da Affari&Finanza, in collaborazione con SDA Bocconi, dal titolo "L'economia nell'era della geopolitica". Il confronto sarà dedicato al nuovo ordine mondiale, a banche e mercati, a energia e reti, all'IA e alla manifattura europea. Tra gli interventi, il CEO di UniCredit Andrea Orcel, l'AD di Ansaldo Energia Fabrizio Fabbri, l'AD di Banco BPM Giuseppe Castagna, il CEO di E.ON Italia Luca Conti, il CEO di Prysmian Massimo Battaini, il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, l'AD e DG di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, l'AD di Simest Regina Corradini D'Arienzo, il Premio Nobel per l'economia Joel Mokyr e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin (da lunedì 16/11/2026 a martedì 17/11/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" - I ministri degli Affari esteri si riuniranno a Bruxelles per uno scambio di opinioni sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con l'obiettivo di rafforzare l'Ucraina in vista del prossimo inverno e di affrontare la campagna ibrida della Russia che ha come obiettivo l'UE e i suoi Stati membri. Discuteranno della situazione in Medio Oriente, con particolare attenzione alla situazione in Siria. La sessione del Consiglio "Affari esteri" sarà seguita dalla seconda riunione ministeriale sulla sicurezza e la connettività transregionali

Banca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica: fabbisogno e debito

09:30 - Produzione di energia, sviluppo industriale, sicurezza nazionale - Sala della Regina di Montecitorio - Presentazione del Rapporto "Produzione di energia, sviluppo industriale, sicurezza nazionale". Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana

10:00 - Istat - Le persone senza dimora. Profili e percorsi di vita | 01- 2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Palermo - Cerimonia in occasione della Giornata Internazionale per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata transnazionale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Milano, Sede Navigazione Laghi - Presentazione del Rapporto 2026 Navigazione Laghi alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Napoli - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFAA)

15:00 - Assemblea Pubblica Assobiotec 2026 - In occasione dei 40 anni di Assobiotec, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà l’Assemblea Pubblica dell'Associazione dal titolo "Orizzonte biotech 2036". Sarà un momento per celebrare un importante anniversario con uno sguardo rivolto al futuro. Nel corso dell'Assemblea verrà infatti presentato e discusso il progetto "Orizzonte Biotech 2036" un percorso che intende costruire una roadmap condivisa per lo sviluppo del settore in Italia

15:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'assemblea pubblica Federchimica-Assobiotec

18:00 - BEST - Cerimonia di apertura - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - Cerimonia di apertura e taglio del nastro del summit. Tra gli interventi, Pierfrancesco Vago (Presidente di Blue Media), Stefano Messina (Presidente di Assarmatori), Mario Zanetti (Presidente di Confitarma), Antonio Gozzi (Vicepresidente di Confindustria) e Ugo Salerno (Presidente Esecutivo di RINA)

19:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di giuramento del nuovo Giudice della Corte Costituzionale, Alberto Giusti, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Ecosuntek - CDA: Approvazione di alcuni principali KPI al 30 settembre 2026 della Società e del Gruppo Ecosuntek, non sottoposti a revisione contabile

Eurogroup Laminations - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech - Appuntamento: Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati finanziari - ore 14.30

Green Oleo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

I Grandi Viaggi - Assemblea: Sede Straordinaria e Ordinaria: Modifica dello Statuto sociale per adeguamento normativo, nomina di un amministratore, esame della Relazione del Collegio Sindacale e delle iniziative conseguenti, raccomandazioni sul piano di rimedio e rafforzamento dei controlli, valutazioni sull’eventuale azione sociale di responsabilità, denuncia di Helios S.r.l. sulle comunicazioni al mercato: aggiornamento sugli accertamenti, eventuali misure correttive e discussione - ore 10.00

Industrie Chimiche Forestali - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

OMER - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tyson Foods - Risultati di periodo



Martedì 17/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Gustus 2026 - Mostra d'Oltremare di Napoli - 12ª edizione di Gustus, il Salone professionale nel Centro Sud Italia dell'agroalimentare, enogastronomia e tecnologia, organizzato da Progecta riservato esclusivamente alle aziende di produzione diretta e rivolto agli operatori del settore, oltre a numerosi buyers internazionali selezionati da ICE (da domenica 15/11/2026 a martedì 17/11/2026)

BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - 1ª edizione del summit biennale dedicato all'economia del mare, promosso da Blue Media (Gruppo MSC), con oltre 30 sessioni e un'area espositiva. Il confronto sarà dedicato a shipping, porti e logistica, al turismo costiero e marittimo e ai fattori abilitanti trasversali. Tra i partecipanti, rappresentanti del Governo, del Ministero del Turismo e della Guardia Costiera, armatori, operatori portuali e logistici, esponenti della ricerca, dell'industria, dell'energia e della finanza. Il 17 novembre è prevista la partecipazione di Tony Blair (ex Primo Ministro del Regno Unito) (da lunedì 16/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

A&F Live 2026 - Milano, SDA Bocconi School of Management - Evento promosso da Affari&Finanza, in collaborazione con SDA Bocconi, dal titolo "L'economia nell'era della geopolitica". Il confronto sarà dedicato al nuovo ordine mondiale, a banche e mercati, a energia e reti, all'IA e alla manifattura europea. Tra gli interventi, il CEO di UniCredit Andrea Orcel, l'AD di Ansaldo Energia Fabrizio Fabbri, l'AD di Banco BPM Giuseppe Castagna, il CEO di E.ON Italia Luca Conti, il CEO di Prysmian Massimo Battaini, il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta, l'AD e DG di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, l'AD di Simest Regina Corradini D'Arienzo, il Premio Nobel per l'economia Joel Mokyr e il Ministro Gilberto Pichetto Fratin (da lunedì 16/11/2026 a martedì 17/11/2026)

REMODULA EXPO - Fiera di Rimini - 1ª edizione della fiera dedicata alla costruzione industrializzata, sostenibile e digitale, organizzata da Nebext in collaborazione con Italian Exhibition Group. Il confronto sarà dedicato a costruzione off-site, sostenibilità e digitalizzazione del settore, con oltre 220 espositori e il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, articolato in forum di settore e agende professionali. In programma anche la mostra internazionale "Hors Site (mais pas hors-sol)", promossa dalla Maison de l'Architecture Île-de-France (da martedì 17/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

UE - Consiglio dello Spazio economico europeo - Bruxelles - 63ª sessione del Consiglio dello Spazio economico europeo ("SEE") sarà presieduta da Sabine Monauni, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri, dell'ambiente e della cultura del Liechtenstein. I membri del Consiglio SEE discuteranno del funzionamento globale dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) e terranno un dibattito orientativo sullo sfruttamento della digitalizzazione per la competitività e la crescita del mercato interno

UE - Consiglio "Affari esteri" (Difesa) - I ministri degli Affari esteri si riuniranno a Bruxelles per discutere degli aspetti relativi alla sicurezza e alla difesa delle relazioni UE-Cina e del sostegno dell'UE all'Ucraina. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla sicurezza e la difesa transatlantiche

Salone.SRI 2026 - "Show me the money" - Milano, Palazzo Mezzanotte - XI edizione del salone.SRI, il principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un focus specifico sui prodotti e sulle strategie ESG. Il Salone è dedicato a banche, consulenti, investitori individuali e istituzionali, private markets, manager, professionisti, aziende e ricercatori del settore ESG. Rappresenta uno spazio di confronto e conoscenza su questi temi unico in Italia (da martedì 17/11/2026 a mercoledì 18/11/2026)

10:00 - Althesys-TEHA - L'agrivoltaico come nuovo paradigma del fotovoltaico - Roma, Auditorium GSE - Convegno finale dell'Osservatorio Agrivoltaico, nato nel 2026 su iniziativa di Althesys-TEHA, con la presentazione dei risultati. Il confronto sarà dedicato a rilevazione degli impianti, modelli di business, governance, valutazioni economiche e strumenti di misurazione con l'IA, oltre al quadro delle regole nazionali e regionali. Tra gli interventi, Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato del GSE), Alessandro Marangoni (CEO di Althesys Strategic Consultants), Massimo Andreoni (Partner di Althesys Strategic Consultants), Stefano Ciafani (Presidente di Legambiente) e Ilaria D'Amico (Vicepresidente di ANIE Rinnovabili)

11:00 - Camera dei Deputati - Quadro finanziario UE, audizione Fitto - Sala del Mappamondo - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028- 2034

11:00 - Assogestioni - Mappa risparmio gestito trimestrale - Assogestioni diffonde i dati definitivi di raccolta e patrimonio dell'industria del risparmio gestito relativi al 3° trimestre 2026, all'interno del talk video "The Big Picture" sulla piattaforma FR|Vision, che includerà un servizio con slide e grafici di commento alle principali evidenze, realizzato con il contributo dell'Ufficio Studi

11:30 - Settimana della Cucina Italiana nel Mondo - Roma, Farnesina - Evento di lancio dell'11ª edizione, promossa dal MAECI e dedicata al tema "Cucina italiana patrimonio UNESCO: territori e filiere d'eccellenza". Il confronto sarà dedicato alle prospettive di crescita del settore agroalimentare e al ruolo della cucina nella valorizzazione dei territori dopo il riconoscimento UNESCO. Tra gli interventi, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini e il Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Milano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2026/2027 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e avrà altri impegni in città

11:30 - Università Cattolica - Inaugurazione dell'anno accademico 2026/2027 - Milano, Aula Magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il discorso inaugurale di Elena Beccalli (Rettore), dedicato al tema del bene comune, e i saluti di Mario Delpini (Arcivescovo di Milano e Presidente dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori) e del Cardinale Matteo Zuppi (Presidente della CEI). In mattinata, la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di Sant'Ambrogio

13:00 - Banca d'Italia - L'economia del Piemonte - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 (Pubblicazione ore 13:00)

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Valensise - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise

15:00 - La previdenza come competenza di cittadinanza economica - Salone dello Studente e del Prof #Edufin2026 - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Convegno organizzato da Campus e Milano Finanza, in collaborazione con FEduF e ABI, per "Educare i giovani oggi alle scelte di lungo periodo percostruire il welfare di domani". Intervengono, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI, Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roberto Sommella, Direttore MF Milano Finanza, Domenico Ioppolo, AD Campus, Giovanna Boggio Robutti, DG FEduF e Valeria Vittimberga, Direttore Generale dell'INPS

15:00 - FONDIMPRESA - Linee programmatiche per il 2027. - Roma, Salone delle Fontane - Convegno di Fondimpresa per presentare le sue Linee programmatiche per il 2027. Intervengono, Aurelio Regina (Presidente Fondimpresa), Marina Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Raffaele Fitto (Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea), Simona Tironi (Assessore all'Istruzione, Formazione Lavoro Regione Lombardia) e Massimo Temussi (Direttore Generale delle Politiche Attive del Lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

15:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Abramo - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Abramo. Previsto un giro tavolo per gli operatori

15:30 - Business & Investment Forum México - Italia - Cinisello Balsamo (MI), Federmacchine - 3ª edizione del forum organizzato dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal), in collaborazione con l'Ambasciata del Messico in Italia e Federmacchine e con il patrocinio del Consolato Generale del Messico a Milano. Il confronto sarà dedicato alle opportunità commerciali e d'investimento tra i due Paesi, con attenzione ai settori manifatturiero, della plastica, della meccanica e dell'industria alimentare. Tra gli interventi, Andrea Catino (Segretario Generale di CaMexItal), Bruno Bettelli (Presidente di Federmacchine), María de los Angeles Arriola Aguirre (Console Generale del Messico a Milano) e Alessandro Modiano (Ambasciatore d'Italia in Messico)

18:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Chiostro del Bramante - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Storie di Made in Italy", organizzato da Amazon

18:30 - 125 anni de Il Giornale d'Italia - Milano, redazione del quotidiano - Evento per l'anniversario della fondazione (1901-2026), con i messaggi di Papa Leone XIV e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i saluti di Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio), Matteo Salvini e Antonio Tajani (Vicepresidenti del Consiglio), Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia) e Giuseppe Sala (Sindaco di Milano). Intervengono Vittorio Feltri, Luciano Fontana (Direttore del Corriere della Sera), Fabio Tamburini (Direttore de Il Sole 24 Ore) e Luca Greco (Direttore de Il Giornale d'Italia). Interviene in videocollegamento il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

Aziende:

Alstom - Risultati di periodo

Circle - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Home Depot - Risultati di periodo

Nvidia - Risultati di periodo: 3rd Quarter FY27 Financial Results

Walt Disney - Risultati di periodo: Q4 FY26



Mercoledì 18/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - 1ª edizione del summit biennale dedicato all'economia del mare, promosso da Blue Media (Gruppo MSC), con oltre 30 sessioni e un'area espositiva. Il confronto sarà dedicato a shipping, porti e logistica, al turismo costiero e marittimo e ai fattori abilitanti trasversali. Tra i partecipanti, rappresentanti del Governo, del Ministero del Turismo e della Guardia Costiera, armatori, operatori portuali e logistici, esponenti della ricerca, dell'industria, dell'energia e della finanza. Il 17 novembre è prevista la partecipazione di Tony Blair (ex Primo Ministro del Regno Unito) (da lunedì 16/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

REMODULA EXPO - Fiera di Rimini - 1ª edizione della fiera dedicata alla costruzione industrializzata, sostenibile e digitale, organizzata da Nebext in collaborazione con Italian Exhibition Group. Il confronto sarà dedicato a costruzione off-site, sostenibilità e digitalizzazione del settore, con oltre 220 espositori e il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, articolato in forum di settore e agende professionali. In programma anche la mostra internazionale "Hors Site (mais pas hors-sol)", promossa dalla Maison de l'Architecture Île-de-France (da martedì 17/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Salone.SRI 2026 - "Show me the money" - Milano, Palazzo Mezzanotte - XI edizione del salone.SRI, il principale evento in Italia dedicato alla finanza sostenibile, con un focus specifico sui prodotti e sulle strategie ESG. Il Salone è dedicato a banche, consulenti, investitori individuali e istituzionali, private markets, manager, professionisti, aziende e ricercatori del settore ESG. Rappresenta uno spazio di confronto e conoscenza su questi temi unico in Italia (da martedì 17/11/2026 a mercoledì 18/11/2026)

WOBI - World Business Forum Milano 2026 - Milano, Allianz MiCo - Forum organizzato da WOBI dedicato al tema "Transcend": come costruire organizzazioni senza limiti. Il confronto sarà dedicato a leadership e strategia, intelligenza artificiale e innovazione, talento e performance. Tra gli interventi, l'ex Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il docente della Columbia Business School Rita McGrath, il Senior Curator of Architecture and Design del MoMA di New York Paola Antonelli e il fondatore ed ex CEO di Shazam Chris Barton (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia

MEGAWATT Exhibition & Conference - Fiera di Bergamo - La manifestazione, dedicata all'intera filiera dell'energia, alle turbomacchine e alle tecnologie per l'industria energetica, rappresenta un punto di incontro internazionale tra industria, operatori energetici, istituzioni e mondo della ricerca con 101 aziende espositrici, oltre 40 speaker internazionali e 2.500 professionisti attesi da oltre 50 Paesi (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Singapore FinTech Festival 2026 - Singapore, Singapore EXPO - Festival internazionale sulla finanza digitale, organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e dal Global Finance & Technology Network (GFTN), dedicato al tema "The Coming Rewiring of the Financial System: New Risks. New Rules. New Growth". Partecipa la Banca d'Italia, presente nel padiglione dell'ICE dedicato all'Italia per illustrare le attività dei facilitatori d'innovazione gestiti dall'Istituto (da mercoledì 18/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Digital Italy Summit 2026 - Roma, Casina Valadier e Spazio Vittoria - 11ª edizione del summit promosso da TIG (The Innovation Group), dal titolo "Ridisegnare la mappa: AI, sovranità e nuovi confini", con la presentazione in anteprima del Rapporto Digital Italy 2026. Il 18 novembre, alla Casina Valadier, il confronto sarà dedicato alla sovranità digitale e a un modello europeo di "repubblica digitale"; il 19, a Spazio Vittoria, all'IA nella Pubblica Amministrazione, al futuro dei data center e delle reti e alle priorità del dopo-PNRR (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

10:00 - ABI - Comitato esecutivo ABI

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al 4° Forum Space and Blue economy

10:00 - BCE - Financial Stability Review - Pubblicazione del Rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE - novembre 2026

10:00 - Business & Investment Forum México - Italia - Roma, Confindustria - Forum promosso dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CaMexItal), con il sostegno di Confindustria e il patrocinio dell'Ambasciata del Messico in Italia. Il confronto sarà dedicato agli strumenti a supporto dell'interscambio, all'Accordo UE-Messico, alle prospettive di investimento e ai settori aerospazio e food & beverage. Tra gli interventi, Barbara Cimmino (Vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti), Letizia Magaldi (Presidente di CaMexItal), Genaro Lozano (Ambasciatore del Messico in Italia) e Fabrizio Lobasso (Vice Direttore Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni del MAECI)

10:30 - Banca d'Italia - L'economia del Molise - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 (Pubblicazione ore 10:30)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma - Inaugurazione della nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Stima preliminare incidenti stradali | Gennaio-giugno 2026

11:30 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Ac Boilers - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Ac Boilers. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:30 - Comitato Congiunto di Cooperazione Economica bilaterale Italia-India (JCEC) - Roma, Farnesina - Riunione del Comitato con l'India, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal

11:30 - Istat - Stime preliminari tasso posti vacanti | III trimestre 2026

12:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Chiostro del Bramante - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Brainstorm AI - Etica, innovazione e responsabilità nell'era dell'Intelligenza Artificiale", organizzato da Fortune Italia

14:00 - Camera dei Deputati - CONSOB, audizione Centemero - Sala del Mappamondo - Le Commissioni Finanze di Camera e Senato svolgono l'audizione di Giulio Centemero a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)

15:00 - Question time - Ministro Urso - Camera dei deputati - Question time con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

16:00 - Forum imprenditoriale Italia-India - Roma, Hotel Rome Cavalieri Waldorf Astoria - Forum dal titolo "Innovazione e nuove opportunità commerciali per un partenariato economico strategico", organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ICE Agenzia, in collaborazione con Confindustria. Il programma prevede sessioni tematiche e una sessione plenaria. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal

Aziende:

eVISO - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Investor Day 2026

Gens Aurea - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30 Settembre 2026 (3Q)

Lenovo - Risultati di periodo

Lowe's - Risultati di periodo

MFE A - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

MFE B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

RES - Assemblea: Approvazione dell'uplisting, determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, conferimento dell'incarico di revisione legale a PwC per il periodo 2026-2034, adozione del regolamento assembleare e di un nuovo Statuto, con attribuzione al CdA della facoltà di aumentare il capitale sociale fino al 10% con esclusione del diritto di opzione - ore 11.00

Saipem - CDA: Risultati consolidati al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa



Giovedì 19/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show - Genova, Waterfront di Levante, Padiglione Jean Nouvel - 1ª edizione del summit biennale dedicato all'economia del mare, promosso da Blue Media (Gruppo MSC), con oltre 30 sessioni e un'area espositiva. Il confronto sarà dedicato a shipping, porti e logistica, al turismo costiero e marittimo e ai fattori abilitanti trasversali. Tra i partecipanti, rappresentanti del Governo, del Ministero del Turismo e della Guardia Costiera, armatori, operatori portuali e logistici, esponenti della ricerca, dell'industria, dell'energia e della finanza. Il 17 novembre è prevista la partecipazione di Tony Blair (ex Primo Ministro del Regno Unito) (da lunedì 16/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

REMODULA EXPO - Fiera di Rimini - 1ª edizione della fiera dedicata alla costruzione industrializzata, sostenibile e digitale, organizzata da Nebext in collaborazione con Italian Exhibition Group. Il confronto sarà dedicato a costruzione off-site, sostenibilità e digitalizzazione del settore, con oltre 220 espositori e il Congresso di Architettura Avanzata e Costruzioni 4.0, articolato in forum di settore e agende professionali. In programma anche la mostra internazionale "Hors Site (mais pas hors-sol)", promossa dalla Maison de l'Architecture Île-de-France (da martedì 17/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

MEGAWATT Exhibition & Conference - Fiera di Bergamo - La manifestazione, dedicata all'intera filiera dell'energia, alle turbomacchine e alle tecnologie per l'industria energetica, rappresenta un punto di incontro internazionale tra industria, operatori energetici, istituzioni e mondo della ricerca con 101 aziende espositrici, oltre 40 speaker internazionali e 2.500 professionisti attesi da oltre 50 Paesi (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Singapore FinTech Festival 2026 - Singapore, Singapore EXPO - Festival internazionale sulla finanza digitale, organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e dal Global Finance & Technology Network (GFTN), dedicato al tema "The Coming Rewiring of the Financial System: New Risks. New Rules. New Growth". Partecipa la Banca d'Italia, presente nel padiglione dell'ICE dedicato all'Italia per illustrare le attività dei facilitatori d'innovazione gestiti dall'Istituto (da mercoledì 18/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

WOBI - World Business Forum Milano 2026 - Milano, Allianz MiCo - Forum organizzato da WOBI dedicato al tema "Transcend": come costruire organizzazioni senza limiti. Il confronto sarà dedicato a leadership e strategia, intelligenza artificiale e innovazione, talento e performance. Tra gli interventi, l'ex Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il docente della Columbia Business School Rita McGrath, il Senior Curator of Architecture and Design del MoMA di New York Paola Antonelli e il fondatore ed ex CEO di Shazam Chris Barton (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Digital Italy Summit 2026 - Roma, Casina Valadier e Spazio Vittoria - 11ª edizione del summit promosso da TIG (The Innovation Group), dal titolo "Ridisegnare la mappa: AI, sovranità e nuovi confini", con la presentazione in anteprima del Rapporto Digital Italy 2026. Il 18 novembre, alla Casina Valadier, il confronto sarà dedicato alla sovranità digitale e a un modello europeo di "repubblica digitale"; il 19, a Spazio Vittoria, all'IA nella Pubblica Amministrazione, al futuro dei data center e delle reti e alle priorità del dopo-PNRR (da mercoledì 18/11/2026 a giovedì 19/11/2026)

Conferenza "Inflation, inflation expectations, and monetary policy" - Roma, Banca d'Italia, Palazzo Koch - La conferenza, organizzata congiuntamente dalla Banca d'Italia e da SUERF – The European Money and Finance Forum, approfondirà i principali fattori che determinano l'inflazione, l'influenza delle aspettative sui comportamenti economici e sulla formazione dei prezzi, nonché il ruolo della politica monetaria nella stabilizzazione dell'inflazione. L'evento riunirà ricercatori provenienti dal mondo accademico, dalle banche centrali e da altre istituzioni responsabili delle politiche economiche per discutere sulle dinamiche dell'inflazione, sulle aspettative e sulle risposte di policy (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

IIA - Italian Insurtech Summit 2026 - Milano LUISS Hub - La 7ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Protection Highways", approfondirà le principali trasformazioni del settore assicurativo, con focus su IA, distribuzione, customer centricity, embedded insurance, prevenzione e gestione dei rischi. In programma la presentazione di quattro ricerche realizzate con EY, Gartner, Capgemini e Join dedicate all'evoluzione del mercato assicurativo e dei suoi modelli di business e l'assegnazione degli Insurtech Awards 2026 (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

MED 2026 – Dialoghi Mediterranei - Napoli, Palazzo Reale - 12ª edizione della conferenza internazionale sul Mediterraneo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con ISPI. Il confronto sarà dedicato a sicurezza e stabilità regionale, energia, infrastrutture e corridoi commerciali, investimenti e crescita, con spazio a cultura e società civile. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Paul Richard Gallagher, il Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal e il Senior Advisor per gli Affari arabi e africani del Dipartimento di Stato USA Massad Boulos (da giovedì 19/11/2026 a sabato 21/11/2026)

UE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" (Istruzione e gioventù) - I ministri UE dell'Istruzione e della gioventù si riuniranno per discutere di temi riguardanti, tra le altre cose, i giovani in un panorama dell'informazione in evoluzione e le abilità e le competenze per interagire con l'IA

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri europei ascolteranno una presentazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi ai pacchetti omnibus di semplificazione. La Commissione presenterà il suo programma di lavoro per il 2027 e i ministri procederanno a uno scambio di opinioni. Nel contesto del dialogo annuale sullo Stato di diritto, il Consiglio terrà discussioni specifiche per paese riguardanti Cipro, Lituania, Lussemburgo e Ungheria. Infine, i ministri discuteranno dell'attuazione della strategia europea per l'Unione della preparazione

19°CvDay - Milano, Monterosa91 - 19ª edizione del CvDay, appuntamento annuale organizzato da Credit Village e dedicato ai protagonisti della credit industry. Il tema di quest'anno sarà "Dalla gestione del credito alla creazione di valore – La strategIA del cambiamento", per una giornata di confronto sulle principali trasformazioni del settore, dall'evoluzione del mercato NPL alle nuove frontiere della finanza, dall'antiriciclaggio all'inclusione finanziaria, fino alle applicazioni dell'intelligenza artificiale lungo l'intero ciclo di vita del credito

09:00 - Consob - Dalla cittadinanza politica alla cittadinanza economica - Roma, Auditorium Consob - Convegno dal sottotitolo "Ottant'anni di diritti tra conquiste e divario di genere", organizzato dalla Consob. Il confronto sarà dedicato all'autonomia economica, al lavoro, al risparmio e al patrimonio e al ruolo della finanza e delle nuove tecnologie. Tra gli interventi, il Presidente della Consob Guido Stazi, il Presidente della School of Law della LUISS Paola Severino e il Commissario Consob Gabriella Alemanno

09:30 - Forum delle Materie Prime - Milano, Auditorium Squinzi di Assolombarda - 1ª edizione del forum ideato da Paolo Gila e Giovanni Bozzetti (EFG Consulting). Il confronto sarà dedicato a supply chain e circolarità delle materie prime critiche, sicurezza energetica, ruolo dell'Africa e diplomazia economica. Tra gli interventi, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da confermare), Raffaele Fitto (Vicepresidente della Commissione Europea, da confermare), Alvise Biffi (Presidente di Assolombarda), Nicola Dell'Acqua (Presidente ARERA), Francesca Mariotti (Presidente ENEA) e Renato Mazzoncini (Amministratore Delegato di A2A)

09:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla Giornata internazionale dell'imprenditoria femminile, promossa dal Comitato Impresa Donna

10:00 - XVI edizione del Forum in Previdenza - Roma, Hotel Excelsior - Appuntamento annuale della Cassa Dottori Commercialisti, dal titolo "È necessario avanzare per rimanere in equilibrio. Conversazioni per una previdenza sostenibile e che guarda al futuro", dedicato al confronto con esponenti del mondo politico, accademico e istituzionale sul ruolo del sistema pensionistico per la tenuta economica e sociale del Paese. Tra gli interventi, Ferdinando Boccia (Presidente Cassa Dottori Commercialisti), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Paolo Boccardelli (Rettore Luiss Guido Carli), Silvia Rovere (Presidente Poste Italiane) e Maurizio Tamagnini (Fondatore e AD di FSI). Conclude Paolo Gentiloni

10:00 - ISTAT - I diritti dei bambini e degli adolescenti - Roma, Camera dei deputati, Sala Conferenze stampa - Presentazione della "Storia di dati" realizzata dall'ISTAT con UNICEF Italia, in occasione degli 80 anni dell'UNICEF e dei 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Intervengono Maria Vittoria Brambilla (Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza), Francesco Maria Chelli (Presidente dell'ISTAT) e Stefania Radoccia (Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF). I dati saranno illustrati da Cristina Freguja (Direttore del Dipartimento delle statistiche sociali e demografiche dell'ISTAT)

10:00 - Stati Generali della Pelletteria Italiana - Firenze, Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio - 6ª edizione dell'evento promosso e organizzato da Assopellettieri, in co-promozione con il Comune di Firenze e con il patrocinio della Regione Toscana. Il confronto, a partire dallo Studio Strategico di Assopellettieri realizzato con LIUC Business School, sarà dedicato ai mercati internazionali, all'evoluzione del lusso, a innovazione e tecnologia e alla competitività della filiera. Tra gli interventi, l'economista Carlo Cottarelli, il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e il Presidente di Assopellettieri Claudia Sequi

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" per l'anno 2025 dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di San Luca e dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Popolazione e famiglie Bilancio demografico mensile P | 08-2026

12:30 - Coalizione dei Volenterosi - Vertice di Berlino - Berlino, Cancelleria federale - Incontro dal titolo "United for Peace in Ukraine and European Security", ospitato dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz insieme al Presidente francese Emmanuel Macron e al Primo Ministro britannico Andy Burnham. Al centro dell'incontro il coordinamento degli sforzi diplomatici, le garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel dopoguerra e l'ulteriore sostegno a Kiev. Partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

12:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, a Berlino

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi Balzan, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Aziende:

Alibaba - Risultati di periodo

Erfo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Piquadro - CDA: Relazione Semestrale

Saipem - Appuntamento: Conference call

Walmart - Risultati di periodo



Venerdì 20/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Singapore FinTech Festival 2026 - Singapore, Singapore EXPO - Festival internazionale sulla finanza digitale, organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) e dal Global Finance & Technology Network (GFTN), dedicato al tema "The Coming Rewiring of the Financial System: New Risks. New Rules. New Growth". Partecipa la Banca d'Italia, presente nel padiglione dell'ICE dedicato all'Italia per illustrare le attività dei facilitatori d'innovazione gestiti dall'Istituto (da mercoledì 18/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

IIA - Italian Insurtech Summit 2026 - Milano LUISS Hub - La 7ª edizione del Summit di Italian Insurtech Association, dal titolo "Protection Highways", approfondirà le principali trasformazioni del settore assicurativo, con focus su IA, distribuzione, customer centricity, embedded insurance, prevenzione e gestione dei rischi. In programma la presentazione di quattro ricerche realizzate con EY, Gartner, Capgemini e Join dedicate all'evoluzione del mercato assicurativo e dei suoi modelli di business e l'assegnazione degli Insurtech Awards 2026 (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

MED 2026 – Dialoghi Mediterranei - Napoli, Palazzo Reale - 12ª edizione della conferenza internazionale sul Mediterraneo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con ISPI. Il confronto sarà dedicato a sicurezza e stabilità regionale, energia, infrastrutture e corridoi commerciali, investimenti e crescita, con spazio a cultura e società civile. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Paul Richard Gallagher, il Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal e il Senior Advisor per gli Affari arabi e africani del Dipartimento di Stato USA Massad Boulos (da giovedì 19/11/2026 a sabato 21/11/2026)

Conferenza "Inflation, inflation expectations, and monetary policy" - Roma, Banca d'Italia, Palazzo Koch - La conferenza, organizzata congiuntamente dalla Banca d'Italia e da SUERF – The European Money and Finance Forum, approfondirà i principali fattori che determinano l'inflazione, l'influenza delle aspettative sui comportamenti economici e sulla formazione dei prezzi, nonché il ruolo della politica monetaria nella stabilizzazione dell'inflazione. L'evento riunirà ricercatori provenienti dal mondo accademico, dalle banche centrali e da altre istituzioni responsabili delle politiche economiche per discutere sulle dinamiche dell'inflazione, sulle aspettative e sulle risposte di policy (da giovedì 19/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Rating sovrano - Portogallo e Ungheria - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

UE - Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" (Cultura e sport) - I ministri UE competenti in materia di cultura, audiovisivi, media e sport si riuniranno per discutere di temi quali il regolamento EU KIDS ACT, il piano di lavoro dell'UE per la cultura 2027-2030, gli sport e i giochi tradizionali e lo sport e la salute mentale

72nd Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly - Berlino - Sessione annuale della NATO Parliamentary Assembly dedicata alle principali questioni di sicurezza e difesa euro-atlantica, con il confronto tra parlamentari dei Paesi NATO e partner, rappresentanti istituzionali ed esperti. I lavori prevedono riunioni delle commissioni, dibattiti e una sessione plenaria (da venerdì 20/11/2026 a lunedì 23/11/2026)

Rating sovrano - Belgio - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Vertice UE - Regno Unito - Bruxelles - Il presidente del Consiglio europeo António Costa, con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accoglierà il primo ministro Andy Burnham per il secondo vertice UE-Regno Unito. Il vertice offrirà l'opportunità di rafforzare ulteriormente il partenariato strategico e di adottare una posizione comune in materia di collaborazione per la pace e la sicurezza in Europa

10:00 - 22° Forum AIPB - Private Banking - 22ª edizione del Forum promosso dall'Associazione Italiana Private Banking, dal titolo "Private Banking: l'impatto di oggi e le traiettorie di domani". Il confronto sarà dedicato al contributo del Private Banking all'economia italiana, al potenziale di sviluppo del settore, ai nuovi equilibri globali e alla tokenizzazione del patrimonio. Tra gli interventi, il Presidente di AIPB Andrea Ragaini, il Senior Partner di McKinsey & Company Cristina Catania e il Professor of Management Practice della Harvard Business School Dante Roscini

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Nuova Fiera di Roma - Celebrazioni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in occasione dell'80° di fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Imprese con almeno 500 dipendenti | Settembre 2026 - ore lavorate, posizioni lavorative, retribuzioni lorde

11:00 - Attività di Governo - Ministro Giorgetti - Lido di Ostia, Caserma Italia - Il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, sarà presente all'inaugurazione della Scuola di Polizia Economica Finanziaria

15:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Salone Bernini di Palazzo Ripetta - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Valorizziamo Roma, Valorizziamo l'Italia", 4ª Conferenza Programmatica del Dipartimento Nazionale del Turismo di Fratelli d'Italia

17:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento all'Assemblea Pubblica di Unione Industriale VCO

19:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - L'Aquila, Piazza del Teatro - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presenzierà alla riapertura del Teatro Comunale dell'Aquila, celebrata con la prima ufficiale de "La Traviata" di Giuseppe Verdi

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

DHH - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Metriks AI - Assemblea: Sede ordinaria e straordinaria: Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, approvazione del Piano di Stock Option 2026-2030, aumenti di capitale a servizio dei piani di stock grant e stock option e di iniziative di work for equity, con conseguenti modifiche dello Statuto sociale - ore 14.00 - prima convocazione



Sabato 21/11/2026

Appuntamenti:

MED 2026 – Dialoghi Mediterranei - Napoli, Palazzo Reale - 12ª edizione della conferenza internazionale sul Mediterraneo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con ISPI. Il confronto sarà dedicato a sicurezza e stabilità regionale, energia, infrastrutture e corridoi commerciali, investimenti e crescita, con spazio a cultura e società civile. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede Paul Richard Gallagher, il Ministro del Commercio e dell'Industria dell'India Piyush Goyal e il Senior Advisor per gli Affari arabi e africani del Dipartimento di Stato USA Massad Boulos (da giovedì 19/11/2026 a sabato 21/11/2026)

72nd Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly - Berlino - Sessione annuale della NATO Parliamentary Assembly dedicata alle principali questioni di sicurezza e difesa euro-atlantica, con il confronto tra parlamentari dei Paesi NATO e partner, rappresentanti istituzionali ed esperti. I lavori prevedono riunioni delle commissioni, dibattiti e una sessione plenaria (da venerdì 20/11/2026 a lunedì 23/11/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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