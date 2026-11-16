Green Arrow Capital investe 15 milioni di euro e rafforza la partnership con la famiglia Costa

Nasce Costa Holding, controllata al 74% dalla famiglia genovese

(Teleborsa) - Green Arrow Capital, gestore attivo nei private markets e negli investimenti alternativi con 8 miliardi di euro di masse gestite, ha annunciato un investimento da 15 milioni di euro attraverso il fondo Flexible Capital II, consolidando la collaborazione con la famiglia Costa, storico gruppo imprenditoriale genovese attivo tra l'altro nell'edutainment e nella valorizzazione del patrimonio culturale.



La struttura dell'operazione



L'accordo prevede la costituzione di Costa Holding, partecipata al 26% dal fondo e al 74% dalla famiglia Costa. La nuova società detiene il 30% di Costa Edutainment e dispone di una dotazione di cassa di 20 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nel Gruppo Opera Laboratori, che riunisce Opera Navarra, Sillabe, Studio 3, Opera San Gimignano e Papesse Immobiliare.



Le risorse serviranno a sostenere Opera Laboratori, primo gruppo privato italiano nella valorizzazione del patrimonio culturale, impegnato nel consolidamento della recente acquisizione di Opera Navarra, società specializzata nel restauro. Costa Holding affiancherà inoltre il gruppo nella ristrutturazione e gestione del complesso ExCelle San Gimignano, presentato come il primo esempio di valorizzazione culturale realizzato in project financing.



Il primo investimento del fondo



Si tratta del primo investimento di Flexible Capital II, gestito da Green Arrow Capital Alternative Funds SGR nell'ambito della strategia Opportunity Capital. Il fondo, che ha effettuato il primo closing a giugno 2026 ed è classificato ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR, sostiene lo sviluppo e la trasformazione delle imprese italiane con strumenti di capitale flessibile (equity, preferred equity, convertibili e mezzanino), assumendo un ruolo attivo nella governance.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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