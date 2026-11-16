Green Oleo, ricavi in crescita del 12% a 61 milioni nei nove mesi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 Green Oleo ha registrato ricavi pari a 61 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto a 54,2 mln euro al 30 settembre 2025. Dopo un primo trimestre sostanzialmente stabile (+1,6%) e un secondo trimestre in forte crescita (+11,8%), i Ricavi hanno ulteriormente accelerato nel terzo trimestre (+26% rispetto al Q3 2025).



Il trend positivo è stato sostenuto da una maggiore richiesta di approvvigionamenti da parte dei clienti europei in sostituzione dei flussi provenienti dall’Asia, il riassetto della capacità produttiva dell’industria oleochimica europea, con la conseguente riduzione del numero degli operatori, e la costante presenza di ordini spot legati alle persistenti tensioni sulla supply chain internazionale.



La società segnala in particolare la ripresa degli Esteri che, dopo la temporanea flessione registrata nel primo semestre a causa di prezzi particolarmente aggressivi da parte dei competitors, tornano in crescita nei primi nove mesi dell’esercizio, grazie al riequilibrio del mercato e al riposizionamento dei prodotti della Società, in particolare nel segmento dei lubrificanti, che ha beneficiato anche della minore disponibilità e del maggior costo dell’olio minerale. Prosegue inoltre lo sviluppo dei mercati a maggiore valore aggiunto: i ricavi nei settori crop protection e detergenza crescono rispettivamente del 55% e del 16% rispetto ai 9M 2025.



Il Valore della Produzione si attesta a 59,9 milioni, in incremento dell’8,6% rispetto a 55,2 milioni al 30 settembre 2025, nonostante la variazione negativa delle rimanenze (-1,3 mln euro, rispetto a +0,5 mln euro nei 9M 2025), principalmente legata all’utilizzo dello stock di prodotti finiti costituitosi nel corso del Q4 2025, impiegato durante le fermate manutentive del primo semestre e per rispondere alla sostenuta domanda del periodo.



L’incidenza dei costi delle materie prime si attesta al 69,4%, in miglioramento di 1,6 punti percentuali rispetto al 30 settembre 2025 (71,0%), confermando il trend già registrato nel primo trimestre e nel primo semestre, grazie all’ottimizzazione delle sequenze produttive e all’utilizzo efficiente degli impianti, in un contesto di domanda sostenuta.



Il quarto trimestre si è aperto con un mese di ottobre positivo. La Società mantiene tuttavia un approccio prudente per la parte finale dell’esercizio, in considerazione del nuovo incremento dei costi energetici registrato nel mese di ottobre e dell’atteggiamento attendista dei clienti che, in un quadro di elevata incertezza, non stanno procedendo alla costituzione di scorte di fine anno.











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