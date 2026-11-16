ISCC Fintech, Consob sanziona l'AD De Carlo per 50 mila euro per mancati internal dealing

(Teleborsa) - La Consob ha inflitto sanzioni per complessivi 50 mila euro a Gianluca De Carlo, amministratore delegato di ISCC Fintech , società torinese quotata su Euronext Growth Milan. L'Autorità ha accertato la violazione degli obblighi di internal dealing previsti dal MAR e dal TUF, che tutela l'attività di vigilanza.



Le contestazioni



Secondo quanto emerso dalle indagini della Divisione Vigilanza Mercati, De Carlo ha omesso di comunicare alla Consob e alla società, ai fini della diffusione al mercato, le operazioni di acquisto e vendita di azioni ISCC Fintech effettuate tra il 9 febbraio 2024 e il 30 settembre 2025. Le omissioni hanno riguardato 85 giornate di negoziazione nel 2024 e 30 nel 2025, con operazioni prevalentemente in vendita e, in alcune sedute, in entrambe le direzioni, ma con controvalori sempre più elevati in vendita. Il controvalore complessivo delle operazioni non comunicate supera i 250 mila euro.



All'amministratore delegato è stato contestato inoltre di non aver fornito all'Autorità, nei termini e in modo completo, le informazioni richieste, rallentando così l'accertamento delle violazioni.



Le valutazioni della Consob



Per la Commissione, la condotta non può essere considerata di scarsa offensività: le operazioni di un amministratore delegato hanno una funzione segnaletica per il mercato rispetto alla percezione che il management ha delle prospettive della società. Pesano anche la durata delle violazioni, distribuite su due anni, e il ruolo apicale di De Carlo, in carica come AD dal novembre 2021. Le violazioni gli sono state attribuite almeno a titolo di colpa grave.



L'Autorità non ha riconosciuto attenuanti legate alla cooperazione: De Carlo non ha esercitato i propri diritti di difesa e, nel corso delle indagini, ha tenuto secondo la Consob un atteggiamento non collaborativo e dilatorio. A suo carico non risultano sanzioni precedenti per violazioni in materia finanziaria, mentre dagli atti non è stato possibile quantificare eventuali vantaggi ottenuti o danni causati a terzi.



Le sanzioni



Per le violazioni del MAR, la Consob ha applicato una sanzione di 35 mila euro, determinata con il criterio del cumulo giuridico (10 mila euro per la violazione più grave, aumentati di 25 mila per le altre). A questa si aggiunge l'ingiunzione di porre fine alla condotta e di non reiterarla, con l'obbligo di effettuare, seppure in ritardo, le comunicazioni omesse per ripristinare la completezza dell'informazione al mercato. Per la mancata collaborazione con l'Autorità è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 15 mila euro. No comment dalla società e dal diretto interessato.

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