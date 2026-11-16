Limita le perdite Piazza Affari in un'Europa che tiene. Mercati fremono per Anthropic e Nvidia

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Focus della settimana ancora il settore tech con l’Ipo di Anthropic
e le attese per i conti
di Nvidia
, dopo che la scorsa settimana si è assistito all'uscita di scena del suo CEO Jensen Huang dopo lo scandalo delle relazioni extraconiugali, di cui una con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino, anche se, secondo il Financial Times, Huang starebbe valutando un ritorno alla guida del gigante Usa.
Sul fronte delle banche centrali, mercoledì sono attesi i verbali della riunione FED di ottobre
che si era conclusa con tassi lasciati invariati, ma ora le parole di più di un funzionario e i dati macro sembrano suggerire un probabile aumento dei tassi nella riunione di dicembre.
Sul fronte macro, attesi nella mattinata di oggi i dati sulla produzione industriale dell'Eurozona di settembre
, mentre tra martedì e mercoledì l'inflazione di ottobre di Italia, Zona euro e Regno Unito.
Tornando a Piazza Affari, occhi su Maire
che ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione da Chart Industries
della tecnologia di media scala Integrated Pre-Cooled Single Mixed Refrigerant e delle tecnologie di processo dell’Lng su piccola scala, per un corrispettivo di 220 milioni di dollari. Nel settore immobiliare, invece, il cda di Igd
è stato informato dell’operazione di integrazione annunciata da Coop Alleanza 3.0
, socio di controllo della società, e Carmila, per effetto della quale Igd contribuirà a realizzare il primo gruppo immobiliare europeo con un gross asset value di 8,5 miliardi di euro.Cambi, commodity, tassi
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. Lieve calo dell'oro
, che scende a 3.855,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 88,84 dollari per barile.
Sale lo spread
, che si posiziona a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,45%, dopo che venerdì sera S&P
ha confermato il rating sull'Italia di BBB+/A-2
, con outlook positivo.Gli indici europei Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente invariato Francoforte
, che riporta un moderato -0,01%, resta vicino alla parità Londra
(+0,18%), e Parigi
avanza dello 0,24%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,51%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 54.377 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,21%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,11%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Fincantieri
(+1,05%) e ENI
(+0,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -2,46%.
Calo deciso per Banca Generali
, che segna un -1,57%.
Contrazione moderata per BPER Banca
, che soffre un calo dell'1,22%.
Sottotono STMicroelectronics
che mostra una limatura dell'1,19%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, TXT E-solutions
(+2,38%), Gens Aurea
(+1,79%), NewPrinces
(+1,72%) e Rai Way
(+1,62%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus
, che prosegue le contrattazioni a -9,89%.
Sotto pressione BFF Bank
, con un forte ribasso del 2,53%.
Soffre Moltiply Group
, che evidenzia una perdita dell'1,64%.
Preda dei venditori Banca Generali
, con un decremento dell'1,57%.