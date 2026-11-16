Londra: calo per Centrica

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di elettricità e gas , che mostra un decremento del 2,30%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Centrica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,6%, rispetto a +2,56% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Centrica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,589 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,56. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,618.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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