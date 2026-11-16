Microsoft, tornati pienamente operativi tutti i servizi, prosegue la conta dei danni

(Teleborsa) - Microsoft
ha confermato il ritorno alla piena operatività dei propri servizi
dopo il blackout informatico globale che ha causato disservizi in oltre 70 Paesi
, coinvolgendo aziende, enti pubblici e milioni di utenti privati.
Secondo quanto comunicato dall'azienda, sono stati completati tutti gli interventi necessari
per eliminare la causa dell'interruzione. Di conseguenza, gli utenti di Outlook
, Teams
e Copilot
non dovrebbero più riscontrare problemi di accesso o utilizzo delle piattaforme.
La società ha spiegato che l'origine del disservizio è stata individuata in un errore di configurazione
dell'infrastruttura di rete, emerso dopo un recente aggiornamento volto ad aumentare la capacità dei server. Per garantire la stabilità del sistema ed evitare sovraccarichi dovuti all'elevata quantità di dati accumulati durante il blackout, Microsoft ha proceduto a una riattivazione graduale delle funzionalità, monitorando attentamente ogni fase del ripristino.
In una nota ufficiale, il gruppo si è detto "profondamente rammaricato
" per i disagi arrecati a clienti e partner ed escluso
categoricamente che sia stato causato da un attacco informatico
o da problemi legati ai propri sistemi di intelligenza artificiale, confermando che tutte le aree geografiche interessate sono tornate alla normale operatività.
La conta dei danni
L'attenzione resta ora concentrata sulle conseguenze economiche di questi disservizi a livello globale. Secondo Morningstar DBRS
, le perdite assicurate globali
sono stimate tra 300 e 500 milioni di dollari
, indicando che non tutte le imprese colpite avranno automaticamente diritto a un indennizzo, in quanto dipenderà dai termini delle singole polizze. Alcune polizze cyber coprono infatti solo i danni causati da attacchi informatici dolosi, ipotesi che Microsoft ha escluso, avendo individuato la causa in un problema tecnico.
A pesare maggiormente potrebbero però essere i costi indiretti legati alla perdita di produttività
. Secondo una stima dell'Anderson Economic Group
riportata dalla CNN, l'impatto economico complessivo del blackout potrebbe arrivare a circa 7 miliardi di dollari
. Nel conto rientrano ore di lavoro perse, rallentamenti operativi, transazioni bloccate e opportunità di business mancate. A queste voci si aggiungono le possibili compensazioni
che Microsoft potrebbe riconoscere ai clienti coinvolti, quantificate tra 100 e 400 milioni di dollari
in una prima analisi elaborata da Evercore ISI
.