Morgan Stanley alza a 8.700 punti il target sull'S&P500

A sostenere la valutazione sono la crescita degli utili, il calo del petrolio e le attese sull'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha alzato il suo target price a 12 mesi per l'indice S&P 500 a 8.700 punti, con un upside potenziale del 15% rispetto ai livelli attuali.



L'obiettivo si basa su un multiplo di 19 volte gli utili per azione forward di 458 dollari, con la previsione di un EPS di 369 dollari nel 2026, 420 dollari nel 2027 e 458 dollari nel 2028, segnando una crescita rispettivamente del 34%, 14% e 9%.



A sostenere la valutazione, sono, tra l'altro, "una solida crescita degli utili per azione, prezzi del petrolio più bassi, tassi di interesse più stabili, continui investimenti e una più ampia adozione dell'intelligenza artificiale".



In particolare, secondo la banca d'affari, il boom della spesa per l'intelligenza artificiale renderà il 2027 "l'anno in cui assumersi dei rischi", indicando pertanto una posizione di max overweight sull'azionario globale.



"Con la riduzione del valore degli asset rischiosi, accogliamo il rischio con favore. Nel mercato azionario globale, lo scenario si sta ampliando oltre gli hyperscalers e il 2027 sarà sempre più incentrato sui rendimenti per chi adotta l'intelligenza artificiale".



Segnali di ottimismo che si aggiungono a quelli giunti la scorsa da Goldman Sachs , secondo cui l'S&P 500 crescerà del 14% nel corso del prossimo anno, citando le valutazioni storicamente basse dei titoli tecnologici più importanti.



Più cauta invece Barclays che intravede un "rischio potenzialmente sistemico" derivante dalle aspettative che i titoli dei semiconduttori e dell'hardware tecnologico rappresenteranno "almeno il 50%" della crescita media degli utili dell'S&P 500 nei prossimi due anni. Gli analisti guidati da Venu Krishna hanno pertanto ridotto il loro obiettivo di fine 2027 per l'indice di riferimento da 8.800 a 8.700.









(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)

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