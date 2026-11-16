New York: andamento sostenuto per Intuit

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società produttrice di software finanziari , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuit più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il grafico a breve della società statunitense di software mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 353,9 USD e supporto stimato a quota 345,3. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 362,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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