New York: andamento sostenuto per Intuit
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società produttrice di software finanziari, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,70%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuit più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il grafico a breve della società statunitense di software mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 353,9 USD e supporto stimato a quota 345,3. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 362,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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