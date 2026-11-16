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New York: brusca correzione per Coinbase Global

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Coinbase Global
Pressione sulla società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,49%.
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