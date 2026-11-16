Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:38
27.190 -2,70%
Dow Jones 19:38
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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New York: peggiora Marvell Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Marvell Technology
A picco il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che presenta un pessimo -6,55%.
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