New York: vendite diffuse su Lumentum Holdings

(Teleborsa) - In forte ribasso la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che mostra un -7,4%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lumentum Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di Lumentum Holdings che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 540,3 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 563,5. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 528,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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