New York: violenta contrazione per SanDisk

(Teleborsa) - In forte ribasso la società americana produttrice di hardware , che mostra un -6,43%.



La tendenza ad una settimana di SanDisk è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 805,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 844,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 782,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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