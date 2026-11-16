Omer, nei nove mesi ricavi in calo a 62,4 milioni: cresce però la marginalità

(Teleborsa) - Il cda di Omer , attiva nella componentistica e negli arredi interni per il trasporto ferroviario, ha esaminato i dati gestionali dei primi nove mesi del 2026, non sottoposti a revisione. I ricavi consolidati sono di 62,4 milioni di euro, in calo da 68,9 milioni, per il completamento della fase produttiva più rilevante del progetto Dolce Vita e di programmi Pnrr per l'Italia, il posticipo di commesse nordamericane e la rimodulazione dei programmi di alcuni clienti. L'ebitda sale a 12,6 milioni (12,4) con un margine del 20,2% dal 18,0%, grazie a "controllo dei costi, ottimizzazione dei processi industriali e riallocazione delle risorse produttive".



La posizione finanziaria netta è positiva per 31,5 milioni (26,6 a fine 2025). Il backlog contrattualizzato è di 166 milioni (161 a fine 2025), mentre il soft backlog scende a 100 milioni da 150, per la fine dei programmi ferroviari italiani del Pnrr.



Le dichiarazioni



"I risultati confermano la capacità di Omer di preservare e migliorare la redditività anche in una fase di riduzione dei volumi", ha dichiarato il presidente e ad Giuseppe Russello, che parla di "una naturale ciclicità" del settore. Trasformare le opportunità del mercato europeo in commesse "richiede competitività nei prezzi, qualità, affidabilità e capacità di rispettare i programmi di consegna", con pressioni su energia, trasporti, materiali e lavoro. Il gruppo investe nel programma Innorail, con il nuovo plant B4 e la digitalizzazione, e persegue "uno sviluppo selettivo e sostenibile del portafoglio ordini". "La solidità finanziaria ci consente di affrontare questa fase con una prospettiva industriale di lungo periodo."

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