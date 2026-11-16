PALLADIUM del 15/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre
Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dello 1,00%.
Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 991, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.045,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 967,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)