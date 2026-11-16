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PALLADIUM del 15/11/2026

Finanza
PALLADIUM del 15/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre

Balza in avanti il metallo prezioso, che amplia la performance positiva con un incremento dello 1,00%.

Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 991, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.045,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 967,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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