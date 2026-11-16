Piazza Affari, i dividendi del 16 novembre 2026
(Teleborsa) - il 16 novembre 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
D'Amico
ISIN: LU2592315662
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,336 USD
Data di pagamento: 18/11/2026
Digital Bros
ISIN: IT0001469995
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,21 EUR
Data di pagamento: 18/11/2026
Equita Group
ISIN: IT0005312027
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo --
Importo per azione: 0,2 EUR
Data di pagamento: 18/11/2026
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