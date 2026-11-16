Piazza Affari: in calo Technoprobe
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che presenta una flessione del 3,55% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Technoprobe perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 20,97 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 21,53. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 20,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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