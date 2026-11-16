Piazza Affari: in calo Technoprobe

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che presenta una flessione del 3,55% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Technoprobe rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Technoprobe perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 20,97 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 21,53. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 20,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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