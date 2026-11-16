Pirelli supplier Day 2026, premiati i migliori sette fornitori

(Teleborsa) - In occasione del Pirelli Supplier Day 2026, giornata che ogni anno l'azienda dedica ai propri fornitori, l'attenzione si è concentrata a temi quali l'innovazione, la qualità, la tracciabilità e circolarità die materiali e la solidità delle relazioni lungo la supply chain.



Questa edizione ha visto la partecipazione di 90 aziende strategiche provenienti da 22 Paesi, che hanno contributo a supportare maggiormente l’azienda nel raggiungimento dei propri target. Fra questi, sono stati premiati con il Supplier Award i 7 fornitori che si sono distinti di più nell’ultimo anno.



La giornata ha avuto luogo pressi gli Headquarters di Milano, alla presenza del Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, del CEO Andrea Casaluci, dell’Head of Value Chain, Luca Galantina, e con Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa.



"Innovazione ed eccellenza sono il risultato di un lavoro che coinvolge l’intera catena del valore. Per questo i nostri fornitori sono partner importanti, con i quali condividiamo obiettivi e costruiamo competenze e soluzioni capaci di accompagnare la trasformazione tecnologica di Pirelli", ha commentato Marco Tronchetti Provera, Presidente Esecutivo di Pirelli, sottolineando "in un mercato che evolve rapidamente, poter contare su una filiera solida, innovativa e orientata alla qualità è un elemento fondamentale per continuare a crescere e rafforzare la nostra competitività".

L'innovazione al centro Tra gli aspetti maggiormente valutati nella scelta dei premiati c'è lo sviluppo di materiali e soluzioni innovative. L’innovazione, supportata dalla digitalizzazione, interessa l’intero processo di sviluppo del pneumatico: dai digital twin ai simulatori, fino all'utilizzo dell'AI generativa. A questo percorso si affianca la tecnologia CYBER Tyre, che che fa uso di sensori per migliorare performance e sicurezza e lo sviluppo della mobilità connessa.

Ambiente, circolarità e tracciabilità In questo percorso rientra l’impegno per una filiera della gomma naturale responsabile e tracciabile, anche attraverso l’utilizzo di gomma naturale certificata, così come lo sviluppo di nuovi modelli di circolarità. Tra questi, il progetto Tyre-to-Tyre, volto a recuperare materiali derivanti da pneumatici a fine vita e scarti di produzione per impiegarli nella produzione di nuovi pneumatici, con l’obiettivo di ridurre il ricorso a materie prime vergini.

Le motivazioni dei premi assegnati Il Quality Award è stato assegnato a SYNTHOS, per la capacità di garantire costantemente un’elevata qualità dei materiali e standard di eccellenza a supporto delle performance di Pirelli.



Il Service Level Award è andato a THE COX GROUP, per il contributo all’efficienza operativa e al mantenimento di elevati livelli di servizio nella distribuzione negli Stati Uniti in termini di affidabilità e attenzione al cliente.



Il riconoscimento per la Process Innovation è stato assegnato a SIEMENS AG, per il supporto nel percorso di trasformazione industriale di Pirelli attraverso una collaborazione globale di lungo periodo basata sulla leadership tecnologica nell’automazione e nella digitalizzazione.



Il Material Innovation Award è stato riconosciuto a XINGDA, per il contributo proattivo allo sviluppo dei rinforzi metallici insieme a Pirelli, attraverso soluzioni sempre innovative.



Il Digital Transformation Award è andato a SAP ITALIA, per la partnership di lungo periodo e il contributo strategico alla trasformazione digitale di Pirelli, favorendo l’innovazione attraverso l’intelligenza artificiale, la semplificazione dei processi di business e una maggiore continuità operativa.



Il Sustainability Award è stato assegnato a THAI EASTERN, per il contributo a un approvvigionamento responsabile e tracciabile della gomma naturale e, in particolare, alla strategia di Pirelli per l’utilizzo di gomma naturale certificata FSC® insieme alla continuità e affidabilità delle forniture.



L’Excellence Award è stato riconosciuto a HUBEI JIANGHAN, per il supporto alle attività e alle iniziative strategiche di Pirelli attraverso una partnership basata sulla creazione di valore e sulla ricerca dell’eccellenza nelle diverse aree di collaborazione.

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