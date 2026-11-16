Planetel, nominati i nuovi Euronext Growth Advisor e Specialist
Cfo Sim dal 29 dicembre, Intermonte dal 1° gennaio
(Teleborsa) - Planetel, capofila dell'omonimo gruppo di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha conferito oggi l'incarico di Euronext Growth Advisor a Corporate Family Office Sim (Cfo Sim) e quello di operatore specialista a Intermonte Sim. L'incarico a Cfo Sim decorrerà dal 29 dicembre 2026, previo rilascio a Borsa Italiana della dichiarazione prevista dall'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, "con l'obiettivo di garantire la continuità del supporto alla Società".
Alantra Capital Markets, attuale Euronext Growth Advisor, resterà in carica fino al 28 dicembre incluso, come già comunicato il 25 settembre. Intermonte subentrerà dal 1° gennaio 2027 a Mit Sim come Specialist; Mit Sim resterà in carica fino al 31 dicembre 2026.
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