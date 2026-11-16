Segnali d'acquisto per Xcel Energy

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance della holding di servizi pubblici , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , con una variazione percentuale dello 0,14%.





Operatività odierna:

Le azioni di Xcel Energy , su questi prezzi fissati a 81,62 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 78,24 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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