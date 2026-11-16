Webuild, "proponente selezionato" per la Gabba West Arena di Brisbane

Valore di 1,4 miliardi di dollari australiani

(Teleborsa) - Webuild , nel consorzio Gather Brisbane con Plenary Group, Live Nation e Oak View Group, è stata nominata "proponente selezionato" per realizzare il Gabba Entertainment and Housing Precinct a Brisbane. Il gruppo progetterà e costruirà la Gabba West Arena, nuova arena coperta da 17.000 posti, fino a 18.700 in configurazione concerto, per eventi sportivi e di intrattenimento, comprese alcune gare dei Giochi olimpici e paralimpici di Brisbane 2032. Valore: circa 1,4 miliardi di dollari australiani, 860 milioni di euro. I lavori partiranno all'inizio del 2027.



La proposta punta su soluzioni avanzate, "dagli elementi strutturali prefabbricati ai sistemi di facciate modulari, fino alle strutture in acciaio a grande luce", per ottimizzare i tempi e garantire certezza nella programmazione.





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