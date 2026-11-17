Avio, ICEYE lancia un’OPA totalitaria a 41 euro per azione

Obiettivo il delisting da Piazza Affari

(Teleborsa) - Avio comunica di aver ricevuto, in data odierna, la comunicazione mediante la quale Iris 2 (l’“Offerente”), società interamente controllata indirettamente da ICEYE, ha assunto la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie Avio e, quindi, ottenere la revoca delle azioni dalla negoziazione sull’Euronext Milan, segmento STAR.



Prezzo offerto: 41 euro per azione

Secondo quanto comunicato dall’Offerente, il corrispettivo dell’Offerta è pari a Euro 41,00 per ciascuna azione ordinaria Avio, da corrispondersi interamente in denaro, e l’Offerta è condizionata al verificarsi di talune condizioni sospensive.



Il Consiglio di Amministrazione della Società avvierà le attività per la valutazione dell’Offerta.



I dettagli dell'offerta

L'Offerta, lanciata "per creare un campione europeo della sovranità spaziale e della difesa", ha ad oggetto massime n. 50.064.811 Azioni, corrispondenti a tutte le azioni emesse da Avio alla data odierna, incluse n. 1.127.577 Azioni Proprie detenute dall’Emittente, rappresentative del 2,25% del capitale sociale dell’Emittente (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), e, ove applicabile, le Azioni Aggiuntive.



Il gruppo offre 41 euro per ciascuna azione, che rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Avio del 16 novembre 2026 e del 29,6% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi del mese precedente.



Modrzewski: con Avio possiamo lavorare per i governi di tutto il mondo

Rafal Modrzewski, Amministratore Delegato e cofondatore di ICEYE, ha dichiarato: “I governi devono avere il controllo delle proprie infrastrutture spaziali critiche, e l’Europa ne ha bisogno più di chiunque altro. Avio ha sviluppato le capacità di lancio e propulsione su cui l’Europa fa affidamento. Con il sostegno del capitale a lungo termine di ICEYE, possiamo integrare la catena di fornitura, aumentare la produzione e rafforzare i programmi europei che già dipendono da tali capacità. Insieme possiamo costruire, lanciare e gestire sistemi spaziali sovrani lungo l’intera catena del valore, realizzati in Europa per i governi di tutto il mondo".



Investimenti e continuità in Italia

L’Italia rimarrebbe il centro delle attività di lancio e propulsione di Avio. ICEYE intende preservare il marchio e l’identità industriale italiana di Avio, mantenere l’attuale forza lavoro, onorare gli impegni assunti nei confronti di clienti e partner europei e statunitensi e proseguire gli investimenti programmati negli Stati Uniti.



ICEYE prevede di investire in Italia un ulteriore miliardo di euro nell’arco di cinque anni, in aggiunta ai piani già previsti da Avio in materia di capacità produttiva, ricerca e sviluppo, testing e proprietà intellettuale, integrazione verticale, fornitori italiani e programmi conformi ai criteri ESG. Si prevede che tale investimento porterà alla creazione in Italia di un massimo di 400 nuovi posti di lavoro altamente qualificati.

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