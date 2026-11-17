Cop31, Pichetto: "tradurre impegni in risultati concreti"

Fondo italiano per il clima "centrale per costruire investimenti solidi". ha anche detto il Ministro

(Teleborsa) - "La sfida climatica ha una dimensione e una complessità tali da richiedere uno sforzo collettivo. Nessun governo e nessuna istituzione finanziaria può affrontarli da sola", "tuttavia la mobilitazione di risorse da sola non è sufficiente. Dobbiamo fare in modo che le risorse mobilitate generino impatto. E ciò significa costruire investimenti solidi, rispondere alle esigenze concrete dei Paesi partner e creare le condizioni affinché le esperienze positive possano essere rafforzate, replicate e portate su scala più ampia. È esattamente per questo che le partnership sono così importanti". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, questa mattina intervenendo all'evento "Generare impatto climatico: il ruolo del Fondo Italiano per il Clima nel promuovere investimenti e partenariati", organizzato da Cdp in collaborazione con il Mase nell'ambito della Cop31 in corso ad Antalya.



Operativo dal 2023, il Fondo italiano per il clima (Fic) sostiene interventi di mitigazione e adattamento nei Paesi partner, mobilitando risorse finanziarie e competenze in collaborazione con istituzioni finanziarie per lo sviluppo, banche multilaterali e attori locali, si legge in una nota del Mase. L'evento ha offerto l'occasione per valorizzare alcuni investimenti sostenuti dal Fic, evidenziandone il contributo agli obiettivi climatici e di sviluppo, i risultati e gli impatti attesi, nonché il valore aggiunto delle partnership nel rafforzare e ampliare gli investimenti per il clima, spiega il MASE.



Il ministro ha evidenziato quanto il Fic sia "una questione centrale per l'azione climatica globale: come trasformare gli impegni e le ambizioni sul clima in investimenti concreti, capaci di produrre risultati tangibili nei Paesi e nelle comunità".



Pichetto ha sottolineato che l'talia vuole continuare a puntare su "una finanza climatica concreta, capace di rafforzare le partnership e trasformare gli obiettivi climatici in sviluppo sostenibile e risultati duraturi per i Paesi partner e le loro comunità".



"È per me un piacere essere oggi nel Padiglione dell'Etiopia, insieme al ministro Bereket Fesehatsion, per affrontare una questione decisiva: come costruire un'architettura capace di trasformare le priorità di adattamento in investimenti concreti, coordinati e duraturi" ha dichiarato Pichetto Fratin, partecipando all'evento dal titolo "Rafforzare il quadro per gli investimenti nelle azioni di adattamento" organizzato dal governo dell'Etiopia, dal governo dell'Italia e da Undp (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo), in collaborazione con partner internazionali, all'interno della Cop31 in corso ad Antalya.



"L'Adaptation Accelerator Hub, lanciato a Cop29 sotto la presidenza italiana del G7, con Undp come agenzia di supporto - ha proseguito - nasce per individuare i nodi che frenano l'attuazione, mettere in connessione istituzioni e partner e mobilitare assistenza tecnica mirata per accelerare decisioni e investimenti".



Questa collaborazione - ha aggiunto Pichetto Fratin - assume anche un significato politico più ampio: può assicurare continuità tra le presidenze Cop, da Belém ad Antalya, fino ad Addis Abeba. In qualità di futuro Paese ospitante della Cop32, l'Etiopia è in una posizione unica per portare nell'agenda internazionale una concreta esperienza di attuazione". "Lo sviluppo di un solido ventaglio di opportunità di investimento in vista della Cop32 - ha concluso il ministro Pichetto Fratin - potrebbe rappresentare un risultato tangibile di questo percorso e un modello replicabile per altri Paesi. L'Italia - ha aggiunto -, attraverso l'Hub, intende continuare a sostenerlo, contribuendo a fare dell'adattamento non soltanto una priorità politica, ma una concreta agenda di investimenti e risultati".



“A oltre dieci anni dalla sua adozione - l’Accordo di Parigi resta il fondamento della nostra azione comune. Qui ad Antalya siamo chiamati a compiere un passo decisivo: tradurre gli impegni in risultati concreti”, ha detto il Ministro intervenendo alla Plenaria. L’Italia - ha proseguito il ministro Pichetto - persegue, insieme agli altri Stati membri dell’Unione europea, l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Lo facciamo con un approccio che coniuga decarbonizzazione, sicurezza energetica, accessibilità dei prezzi e competitività industriale, facendo ricorso a tutte le tecnologie, a zero e basse emissioni, riconosciute dal Global Stocktake di Dubai: rinnovabili, nucleare, efficienza energetica, combustibili sostenibili e sistemi di cattura e stoccaggio della CO2”.

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