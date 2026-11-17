Deutsche Bank, Morningstar DBRS: nuove rivelazioni sollevano dubbi su governance, rating confermato

(Teleborsa) - Morningstar DBRS non modifica il rating di Deutsche Bank , confermato ad "A (high)" con trend stabile, ma giudica significative le rivelazioni pubblicate oggi sulla banca tedesca, ritenendo che possano avere conseguenze reputazionali e sollevare preoccupazioni sulla governance.



Le rivelazioni



Le accuse emergono da una serie di inchieste realizzate da un consorzio internazionale di oltre 200 giornalisti e pubblicate da diverse testate, sulla base di una fuga di oltre 15 milioni di documenti interni. Secondo i report, a partire dai primi anni 2010 la banca avrebbe mostrato debolezze gravi e ricorrenti nei presidi contro i reati finanziari, nel rispetto delle sanzioni e nei processi di accettazione dei clienti. Tra i casi citati figurano rapporti proseguiti con clienti russi dopo l'invasione dell'Ucraina e pagamenti sospetti riconducibili a Jeffrey Epstein. Le funzioni di compliance avrebbero lanciato avvertimenti interni, spesso superati da considerazioni commerciali. Gli informatori avrebbero consegnato il materiale anche al Dipartimento di Giustizia USA, al FinCEN e all'agenzia fiscale britannica HMRC.



Le valutazioni dell'agenzia



Per Morningstar DBRS, la portata della fuga di notizie, la delicatezza delle funzioni coinvolte e la presunta tendenza a ignorare gli allarmi interni sollevano interrogativi sull'efficacia dei controlli in un arco di tempo prolungato, che coincide peraltro con il periodo in cui la banca si era impegnata a risolvere i problemi pregressi di compliance. L'agenzia ricorda le sanzioni già inflitte in passato, tra cui circa 630 milioni di dollari nel 2017 da parte del regolatore di New York e della FCA britannica per lo schema dei "mirror trades" russi, e 150 milioni nel 2020, in parte legati al rapporto con Epstein.



A seconda degli sviluppi, i temi di governance potrebbero incidere sulla valutazione della solidità del franchise, del profilo di rischio e della redditività. L'avvio di procedimenti formali, multe o costi di rimedio rilevanti, restrizioni all'attività o prove di carenze persistenti nei controlli potrebbero portare a un'azione negativa sul rating. Al momento, precisa l'agenzia, non risultano indagini formali annunciate pubblicamente sui documenti trapelati.



La posizione di Deutsche Bank



Nella sua risposta pubblica, Deutsche Bank ha spiegato che le vicende risalgono a molti anni fa, in alcuni casi fino a vent'anni, che erano state esaminate all'epoca e discusse con le autorità dove necessario, e che il sistema di controlli è stato da allora rafforzato in modo sostanziale. La banca non si attende un impatto finanziario significativo.



Il rating riflette il solido franchise dell'istituto, la redditività in miglioramento, con risultati record nel 2025 e negli ultimi trimestri, e una buona posizione di capitale e liquidità, in grado di assorbire eventuali costi. Morningstar DBRS seguirà comunque da vicino le reazioni delle autorità e qualsiasi annuncio su multe, accantonamenti o costi di rimedio, oltre a eventuali prove che le carenze nei controlli non riguardino solo il passato.

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