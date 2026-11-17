Deutsche Bank nella bufera per pagamenti sospetti collegati a Epstein

Il titolo crolla Francoforte

(Teleborsa) - Seduta in forte calo per Deutsche Bank che crolla di circa il 6% alla Borsa di Francoforte.



La banca tedesca è finita al centro dell'inchiesta internazionale "Inside Deutsche Bank" portata avanti da oltre 200 giornalisti appartenenti a un consorzio di testate.



Tra queste, il Financial Times che ha rivelato come l'istituto abbia elaborato pagamenti sospetti per 582 milioni di dollari, collegati al defunto Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali.



Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario, citando una fuga di notizie riguardante milioni di documenti di Deutsche Bank, alcuni dossier interni hanno rivelato che la banca tedesca ha presentato negli Stati Uniti, nel 2019, le cosiddette segnalazioni di attività sospette, identificando l'ammontare di trasferimenti di denaro riconducibili allo stesso Epstein .



Il Financial Times ha inoltre riportato che, nel marzo 2017, la banca ha inviato per errore le dichiarazioni dei redditi del presidente Donald Trump a un soggetto terzo, e che l'attuale amministratore delegato della banca, Christian Sewing, era a conoscenza dell'accaduto.



La fuga di notizie si è verificata quando un responsabile delle relazioni con i clienti di Deutsche Bank ha inviato inavvertitamente le dichiarazioni dei redditi di fine anno di 1.586 conti, incluso quello di Trump, al commercialista di un cliente che ha poi avvisato l'istituto.



Le dichiarazioni della banca

"Le questioni al centro dei resoconti dei media risalgono a molti anni fa e in alcuni casi addirittura a vent'anni fa", ha dichiarato Deutsche Bank in un comunicato. "Laddove pertinente, all'epoca abbiamo esaminato tali questioni e collaborato strettamente con le autorità di regolamentazione."



"Sotto la guida di Christian Sewing, Deutsche Bank ha attraversato una trasformazione fondamentale. Abbiamo effettuato investimenti sostanziali nel nostro sistema di controllo, ripristinando al contempo una redditività sostenibile, come dimostrano gli utili record registrati nel 2025 e negli ultimi trimestri".



"Ciò ha comportato investimenti diretti per 7 miliardi di euro nel nostro sistema di controllo tra il 2019 e il 2025" e "questi investimenti sono stati accompagnati da un approccio rafforzato all'identificazione e alla gestione dei rischi e da un cambiamento culturale fondamentale. Tale lavoro ha contribuito alla risoluzione di problematiche pregresse e al raggiungimento di importanti traguardi normativi".



Il quadro tecnico del titolo

La tendenza ad una settimana della prima banca tedesca come assets è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Deutsche Bank restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 31,37 euro. Il supporto più immediato è stimato a 30,69. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 30,44, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

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